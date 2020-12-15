وصفة تطويل الشعر الخطيرة في أسبوع رشة فاليوم توقف التساقط وتقوي شعرك

وصفة تطويل الشعر بمكونات طبيعية ورائعة تماما، حيث تعمل على تطويل الشعر وسد الفراغات البيضاء التي حدثت بفعل تساقط الشعر، والمميز أن النتيجة تظهر في أسرع وقت حيث خلال أسبوع فقط يمكن أن تظهر نتائج تلك الوصفة على الشعر، فكل من يعاني من تساقط الشعر أو توقف الشعر عن النمو سواء للكبار أو الأطفال فتلك الوصفة ستقضي على معاناته وتقوم بحل تلك المشاكل من الجذور، فهي تتكون من مكونات طبيعية تماما وبذور لها فوائد لا تعد ولا تحصى سواء على البشرة أو الشعر أو حتى جسم الإنسان.

وصفة تطويل الشعر الطبيعية

تعتمد الوصفة الأولى على مكونين فقط، حيث المكون الأول هو حبة البركة أو السانوش، والمكون الآخر هو القرنفل، حيث يضاف ملعقة كبيرة من حبة البركة ثم يضاف إليها مقدار كوب كبير من الماء ويرفع إلى النار ويترك على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل وينجعله يغلي مرة أخرى، ثم يترك حتى يبرد ونقوم بتصفيته وإضافته في زجاجة فارغة بها رشاش للماء.

الوصفة الثانية ستعتمد على مكونين أيضا والمكون الأول منهما هو حبة واحدة من البصل الأحمر، والمكون الثاني هو فصان من الثوم ويتم تقطيع كلا منهما في إناء بدون تقشير ونضيف إليهما كوبا كبيرا من الماء وترفع إلى النار، ونتركها حتى تبدأ الماء في تغيير لونها ثم ترفع من على النار ويتم تصفيتها كذلك وتترك حتى تبرد، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من القهوة إليهما ويتم التقليب جيدا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها البعض ثم توضع في زجاجة مثل الوصفة الأولى.

طريقة استخدام وصفات تطويل الشعر

بالنسبة للوصفة الأولى فيتم استخدامها على الشعر بشكل يومي قبل النوم وتترك حتى تجف بدون غسيل تماما وكذلك بدون إفراط في استخدامها، كما ينصح بقلب الرأس إلى الأسفل عند استخدام تلك الوصفة حتى تحفز الدورة الدموية على النشاط مع التدليك المستمر للشعر لمدة خمس دقائق، أما الوصفة الثانية فيتم استخدامها على الشعر قبل الإستحمام حيث يتم عمل غسول للشعر بها، وتترك على الشعر لمدة ساعة إلى ساعتين وارتداء الكيس البلاستيكي ثم الإستحمام بعدها وغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.