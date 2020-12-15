طريقة عمل كفتة السمك اللذيذة بطعم ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل كفتة السمك، فهي واحدة من الوصفات اللذيذة وسهلة التحضير، لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، يمكنك إعداداها لأسرتك خلال دقائق معدودة فهي تحتوى على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى السمك على الكثير من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين” د”، إلى جانب احتوائه على الكالسيوم المهم جداً لبناء العضلات والعظام والأسنان، ويحتوى أيضاً على اليود والفسفور وغيرهم ، لذا إليهم طريقة عمل كفتة السمك بمذاق لا يُقاوم. طريقة عمل كفتة السمك طريقة عمل كفتة السمك المكونات: 2 قطعة كبيرة من سمك الفيلية.

2 ثمرة بطاطس مقطعة.

ثوم مهروس.

2 ورقة غار.

ملح طعام.

بقدونس مفروم.

كزبرة مفرومة.

بهارات سمك.

فلفل أسود.

كمون.

شطة.

زيت للقلي.

بيضة واحدة. خطوات تحضير الكفتة فى إناء مناسب ضعي البطاطس مع القليل من الماء والثوم المفروم وتترك حتى تغلى، ثم يُضاف إليه السمك الفيليه وورق الغار ويترك الخليط حتى ينضج.

بعد أن تنضج المكونات قومي بتصفية الخليط من الماء ويترك ليبرد جيداً ثم تهرس البطاطس مع السمك الفيليه.

بعد ذلك يتم إضافة البهارات والبقدونس والكزبرة الخضراء المفرومة إلى الخليط، ثم إضافة الشطة والكمون ويتم مزجهم جيداً حتى الحصول على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بتشكيل أصابع الكفتة بالشكل المناسب سواء على أقراص دائرية أو أصابع طولية.

ثم توضع الكفتة فى البيض ثم طبقة البقسماط حتى تتغطى جيداً.

بعد ذلك يتم قلي الكفتة فى زيت ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي من الجهتين. خطوات تحضير الكفتة

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