4 طرق تضمن لكِ بشرة شابة طول العمر.. أسرار الجمال التي لن يخبرك بها أحد

أسرار الجمال الطبيعي ،يشارك الطبيب الشهير والمتخصص في التجميل رومان كارييف الأسرار الرئيسية لجمال طبيعي يدوم طويلاً، كما يؤكد على أهمية اتباع نصائحه بشكل يومي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وستشعرين بتغير جذري وملحوظ في بشرتك.

أسرار الجمال الطبيعي

يخبرنا الطبيب رومان كارييف عن أهم الأسرار التي تضمن بشرة نضرة وشابة طوال العمر

السر الأول: إزالة المكياج

للعناية بالبشرة وتجديد خلاياها بشكل جيد، يجب الاستغناء بشكل تام عن المكياج وجميع مستحضرات التجميل، والإكتفاء بعمل ماسكات بشكل أسبوعي وغسل الوجه جيداً بالصابون الطبيعي والقليل من ماء الورد، وعدم استخدام الماء الساخن أو البارد في غسل البشرة، حيث انه يجعل الجلد يعاني من إجهاد شديد، وتظهر الأوردة العنكبوتية وتتسبب في الجفاف الشديد للبشرة.

السر الثاني: الالتزام بالمواعيد

يجب أن يسير يومك وفق مواعيد ثابتة ومحددة، كما يؤكد على أن الجيم يدخل في مرحلة الراحة بشكل تلقائي بعد الساعة الثامنة مساء، لذا فإن أي مجهود بعد الثامنة يحمل الجسم عبء إضافي وتوتر وإجهاد غير طبيعي، وبالتالي ينعكس سلباً على البشرة.

السر الثالث: لا تفرطي في استخدام الماسكات

في حال الإفراط في استخدام الماسكات فإن الجلد سيتوقف عن التنفس ويبدأ في الاختناق، مما قد يسبب انتفاخ وتورم البشرة، ويجب غسل الماكات من على البشرة بالماء العادي، وليس المياه المعدنية، لأن الأملاح المعدنية التي تحتويها يمكن أن تسبب الحساسية أو جفاف الجلد.

السر الرابع: خذي وقتك

إذا كان عمرك 30 سنة ، لا تحاولي استخدام الكريمات أو المستحضرات التي تزيل التجاعيد، واستخدمي المستحضرات المناسبة لعمرك الحقيقي، فعلى سبيل المثال، إذا لم تكن هناك مشاكل جلدية خطيرة يكفي فقط تنظيف الوجه جيدًا وترطيبه وحمايته من أشعة الشمس القوية، وهذا أهم سر من أسرار الجمال الطبيعي.