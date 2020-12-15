تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعد الحصول على لقاح كورونا

الحصول على لقاح كورونا أصبح متاحا في بعض الدول، فيما بدأت عملية التسجيل في دول أخرى من أجل الحصول على لقاح كورونا، وبين شد وجذب هو مأمونية اللقاح وضرورة تعاطيه من عدمه، أفادت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وتسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، يدعو للحذر أكثر.

بدء الحصول على لقاح كورونا

جاء ذلك في تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي من جنيف مؤخرا، حيث قال إن الحصول على لقاحات آمنة وفعّالة ضد فيروس لم يكن معروفا تماما قبل عام واحد فقط، هو إنجاز علمي مذهل، لكن الإنجاز الأكبر سيكون ضمان تمتع جميع البلدان بفوائد العلم بشكل منصف.

تحذير من المعلومات المضللة بشأن اللقاح

من جانبه أشار د. مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، إلى أهمية مكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة المتعلقة باللقاح، وقال: "عندما يتم تقديم لقاحات جديدة دائما توجد شواغل وأسئلة، ودائما يوجد أشخاص يبثون معلومات مضللة أو مغلوطة بشأن اللقاحات. إن الحوار مطلوب على مستوى مجتمعي لمعالجة هذه الشواغل، مشددا على أهمية أن تكون الاستجابات منسقة وتتطرق إلى مخاوف الناس عبر تقديم المعرفة والمعلومات.

أولويات منظمة الصحة العالمية

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى وجود ثلاث أولويات تركز عليها الوكالة المعنية بالصحة، فجوة تمويلية فورية تبلغ 4.3 مليار دولار لشراء اللقاحات للبلدان الأكثر احتياجا، والعمل على ضمان الالتزام السياسي من قادة العالم من أجل الوصول العادل إلى اللقاحات، وتجهيز البلدان للحصول على اللقاحات من خلال تقييم الثغرات في البنية التحتية.

الحرص في فترة الأعياد

من جانبها، دعت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إلى ممارسة التباعد البدني والبقاء في المنزل إذا تطلب الأمر، والعمل من المنزل، واتباع جميع الإجراءات التي وُضعت للحفاظ على سلامة الأفراد وارتداء الكمامة وتنظيف الأيدي واتباع آداب السعال.

وقالت إن أحد الدروس التي يمكن تعلمها وخاصة من أوروبا، هو أنه خلال الصيف تحكمت أوروبا بالمرض، وانخفض عدد الحالات كثيرا، ويمكن القيام بذلك مجددا، لكن يجب علينا التحلي باليقظة، ومع حلول الأعياد، توصي منظمة الصحة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بكيفية الاحتفال هذا العام بعناية. وقالت كيرخوف: سنحتفل ولكن قد يعني ذلك أن نحتفل فقط مع الأسرة المباشرة أو عبر تقنية الفيديو، ولكن يجب أن نبقى أقوياء في التزامنا ونحافظ على المسافة مع الآخرين في هذه المرحلة.. إن الحالات ترتفع بسرعة ومن الصعب تخفيضها.

مخاوف من تحول الاحتفال إلى حداد

وقال د. تيدروس إنه يمكن أن يتحول الاحتفال بسرعة كبيرة إلى حداد، إذا لم تُتخذ الاحتياطات الصحيحة، وقال: بينما تستعدون للاحتفال خلال الأسابيع القادمة، يرجى مراعاة خططكم بعناية. إذا كنتم تعيشون في منطقة بها نسبة انتقال عالية للعدوى، فيرجى اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الآخرين.