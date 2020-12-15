وصفة الأيدي المخملية للعناية بيديكِ ولتحويل أيدي سندريلا إلى أيدي الأميرة الجميلة

العناية باليدين أهم ما تبحث عنه دائماً كل حواءـ، كيف تصبح يدي ناعمة سؤال يراود كل سيدة، وبشكل خاص مع حلول فصل الشتاء حيث تجف البشرة بشدة، فمن لا تحلم بيدين ناعمتين، ففي أيام الفرسان والأميرات كان أهم ما يميز الأميرات هو نعومة أيدهن، ولكن نتيجة لما تتعرض له اليدين في العصر الحالي من منظفات قوية، وعوامل بيئية مختلفة تصبح اليدين جافتين ومتشققتين، اليوم سنخبركِ عن روتين العناية اليومي وأفضل طرق الاهتمام بيديكِ.

العناية باليدين وحمايتها

في البداية لابد من حماية اليدين من العوامل الخارجية، فينصح دائماً بارتداء القفازات أثناء الأعمال المنزلية المختلفة بعد ترطيبهما جيداً، وفي حال الطقس شديد البرودة فلابد من ارتداء قفازات للتدفئة، وفي حال أشعة الشمس القوية لابد من ارتداء قفازات خفيفة بيضاء، كي تعكس أشعة الشمس، كما يساعد التدليك بشكل يومي للأيدي في تحسين الدورة الدموية، مما يساعد على تحسين حالة الجلد وتعزيز نمو الأظافر

كيف تصبح يدي ناعمه

من الضروري عمل ماسك لليد بشكل أسبوعي

المكونات

كوب واحد من دقيق اللوز.

1 ملعقة كبيرة من البقدونس.

1 ملعقة عسل.

1 بيضة نيئة.

قفازات قطنية

الطريقة:

تخلط جميع مكونات ماسك العناية باليدين السابقة جيداً، وتوزع على اليدين، وترتدي القفازات القطنية ويمكن ارتداء قفازات بلاستيكية خفيفة كتلك المستخدمة أثناء إعداد الطعام، وتترك لمدة ساعتين على الأقل، ونفرك اليدين بالسكر الخشن، وستلاحظين نعومة باهرة من أول استخدام.