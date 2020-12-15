طريقة تحضير خل التفاح المنزلي

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تحضير خل التفاح المنزلي، فوائد خل التفاح عديدة سواء عند إضافته للطعام فيعطي مذاق رائع له، أو لتناوله كمشروب لخسارة الوزن الزائد، أو عند استخدامه للبشرة للعناية بالبشرة وكذلك العناية بالشعر، إذًا فهو كنز كبير من الفوائد والعناصر الغذائية للجسم، والبعض منا يواجه مشكلة في شراء الأطعمة الجاهزة مثل خل التفاح الجاهز، لذلك يفضل البعض تحضير خل التفاح منزليًا لاستخدامه بأمان وبدون أي أضرار.مكونات خل التفاح المنزلي
- كمية من التفاح المقطع لقطع حسب الرغبة تكفي لملئ العبوة المجهزة.
- كوبان من الماء النقي المفلتر.
- كوبان من سكر القصب.
يتم اتباع الخطوات التالية كما هي للحصول على خل التفاح المنزلي مثل الجاهز تمامًا:
- يجب أن نتأكد من نظافة العبوة المستخدمة ونعرضها للتهوية جيدًا حتى تصبح جافة.
- نضع قطع التفاح المقطعة في العبوة ونملأها بشكل تام.
- وفي كوب ماء نخلط ملعقة بحجم كبير من قصب السكر، ونقلب تمامًا حتى يذوب السكر في الماء.
- نقوم بصب مزيج الماء المسكر على قطع التفاح في العبوة ونظل نصب حتى يتم تغطية كافة قطع التفاح، وفي حالة الحاجة للمزيد من الماء نضيف بدون مشكلة حتى تختفي قطع التفاح في الماء.
- والخطوة السابقة للتأكد من وقاية التفاح الغير مغطى بالماء من العفن.
- ومن ثم نقوم بتغطية العبوة بالغطاء الخاص بها، ومع التأكد من غلقه بقطعة من المطاط، ويتم التخزين في مكان مظلم في درجة حرارة مناسبة.
- ويترك التفاح لمدة 3 أسابيع ويجب التأكد كل 3 أيام من غمر التفاح بالماء ولا يحتوي على العفن.
- بعد مرور مدة التخزين يجب أن نلاحظ ظهور رائحة منعشة من العبوة، ونقوم بتصفية التفاح من الماء في عبوة جديدة للاحتفاظ بالسائل.
- ويترك السائل في مكان مظلم من جديدة لمدة من 3 حتى 4 أسابيع، وكل فترة نقوم بتحريك العلبة حتى لا يتكون راسب.
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