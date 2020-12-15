طريقة تحضير خل التفاح المنزلي

تحضير خل التفاح المنزلي، فوائد خل التفاح عديدة سواء عند إضافته للطعام فيعطي مذاق رائع له، أو لتناوله كمشروب لخسارة الوزن الزائد، أو عند استخدامه للبشرة للعناية بالبشرة وكذلك العناية بالشعر، إذًا فهو كنز كبير من الفوائد والعناصر الغذائية للجسم، والبعض منا يواجه مشكلة في شراء الأطعمة الجاهزة مثل خل التفاح الجاهز، لذلك يفضل البعض تحضير خل التفاح منزليًا لاستخدامه بأمان وبدون أي أضرار.

كمية من التفاح المقطع لقطع حسب الرغبة تكفي لملئ العبوة المجهزة. كوبان من الماء النقي المفلتر. كوبان من سكر القصب.

مكونات خل التفاح المنزليخطوات تصنيع خل التفاح في المنزل

يتم اتباع الخطوات التالية كما هي للحصول على خل التفاح المنزلي مثل الجاهز تمامًا: