أقوي كريم طبيعي ساحر في تبييض الابطين والعانة والركب والوجه والجسم كله نتيجة مبهرة

أقوي كريم طبيعي ساحر في تبييض الجسم البشرة البيضاء من أكثر أنواع البشرة جاذبية وذات إطلالة ساحرة، مما يجعل الكثير يبحث عن طرق تمكنه من الحصول بذلك، ولكت ما نواجه على مدار اليوم من عوامل لها تأثير كبير في مظهر البشرة وفقدان حيوياتها ونضارتها وإشراقها وبالأخص التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يؤدي لتصبغات الجلد وعدم توحد لونها وظهور البقع الداكنة، ونحن نعلم أن الحل المثالي لهذه المشاكل هو تطبيق كريمات التفتيح ولكن هل تعلم أنه بإمكانك صنع كريم منزلي يساعد في تفتيح البشرة سريعاً.أقوي كريم طبيعي ساحر في تبييض الجسم
بعيداً عن الكريمات الكيميائية التي تعمل على تفتيح البشرة إليكم كريم طبيعي للتفتيح المناطق الحساسة والجسم من صنع يديك لتفتيح الوجه والمناطق الحساسة:كريم اللوز والعسل
نقوم بمزج ربع كوب من العسل مع نصف ملعقة من عصير الليمون، ويضاف لها ربع كوب من اللبن السائل وملعقتين من الكركم المطحون، ويضاف لهم ربع كوب من اللوز المطحون، وتخلط المكونات بشكل جيد وتوضع في عبوة كريم فارغة ونحتفظ بها في الثلاجة وتترك لمدة 12 ساعة، ويطبق الكريم على البشرة مع التركيز على المناطق الداكنة ويترك لمدة ليلة ويشطف في الصباح.كريم الزبادي واللوز
نقوم بإحضار نصف كوب من الزبادي مع بعض حبوب اللوز مع القليل من الكركم وملعقة من مسحوق خشب الصندل، والقليل من عصير الليمون وبعض أعواد الزعفران، وننقع اللوز لمدة ليلة وفي الصباح نقوم بطحنه حتى نحصل على عجين، تخلط المكونات بشكل جيد حتى أن نحصل على عجينة وتطبق على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الوجه مع الانتظام عليها من الأسبوع.
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