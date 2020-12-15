اعملي كفتة الأرز المصرية بطريقة مختلفة وانسي أنها تفك منك بعد النهاردة

اعملي كفتة الأرز المصرية بطريقة مختلفة، كفتة الأرز المصرية تعتبر من أفضل الاكلات الشعبية بالمطابخ المصرية والعربية، لأنها تتميز برائحة ومذاق لا يوجد مثلهم في باقي الاكلات الشعبية، ولكن بعض المطابخ لا تعرف طريقة تحضير هذه الوصفة المصرية، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقادير 600 جرام لحم مفروم.

2 كوب كبير شوربة اللحم.

600 جرام أرز مصري.

بصلة كبيرة الحجم.

7 فصوص ثوم.

100 جرام من الكزبرة.

100 جرام من الشبت.

100 جرام من البقدونس.

ربع ملعقة متوسطة من الشطة المطحونة.

2 ملعقة متوسطة فلفل أسود.

2 ملعقة متوسطة ملح.

2 ملعقة متوسطة كمون. مقادير الصلصة 50 جرام من الزبدة.

ربع كوب صغير صلصة طماطم جاهزة.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الثوم المهروس.

100 جرام عصير طماطم طازج. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية امزجي البقدونس مع مقدار اللحم، والشبت، والثوم، والبصل، والكزبرة، والبقدونس، وباقي المكونات ماعدا مقدار الشوربة، ثم ضعيهم داخل المفرمة لمدة خمس دقائق، حتى تتكون لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء مغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيها لمدة 70 دقيقة. قومي بتشكيل العجينة حسب الرغبة، ثم ضعي وعاء به زيت غزير على نار متوسطة. ضعي أشكال العجينة به، حتى تكتسب الكفتة اللون الذهبي، ثم ضعيها جانبا. ضعي مقلاة على نار هادئة، ثم ضيفي اليها مقدار الزبدة والثوم، والبصل، ثم اتركيهم لمدة دقيقتين. ضيفي باقي مكونات الصلصة، ومقدار الشورية الى المقلاة، ثم اتركيها حتى تنضج الصلصة، ثم ضعي بها الكفتة. ضعي كفتة الارز المصرية بأطباق التقديم. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية

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