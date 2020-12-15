طريقة تحضير خبز الكريسماس بالكرز لرأس السنة

طريقة تحضير خبز الكريسماس بالكرز، مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد وانقضاء العام الميلادي الحالي تقوم الكثير من العائلات بالتجمع والاحتفال بتلك المناسبة، ويتجمعون حتى يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض، وفي تلك المناسبة تقوم كل سيدة منزل بتحضير العديد من وصفات الطعام لتناولها في السهرة، ومن أهم ما يميز عشية رأس السنة الميلادية هو خبز الكريسماس أو خبز رأس السنة، ويتميز بأنه سهل التحضير ويناسب تجمعات رأس السنة العائلية، ويمكنكِ أن تقومي بتحضيره مع أطفالك للاستمتاع بتجربة جديدة.

مقادير خبز الكريسماس بالكرز

مكونات خبز الكريسماس بالكرز تكفي لعدد كبير من الأفراد وهي:

دقيق أبيض: ثلاثة أكواب وربع كوب.

حليب سائل دافئ: كوب إلا ربع كوب.

ملح طعام: مقدار بسيط حوالي نصف ملعقة بحجم صغير.

زبدة طرية: ربع كوب.

خميرة فورية: ملعقة بحجم كبير.

ماء: ربع كوب.

سكر أبيض: ربع كوب.

بيض: بيضة واحدة

كرز: عبوة واحدة من النوع المُحلى.

زبدة ذائبة: ثلث كوب.

سكر بودرة ناعم: كوبان.

ماء ساخن: أربع ملاعق بحجم كبير.

فانيليا: ملعقة ونصف ملعقة بحجم صغير.

مكونات صوص خبز الكريسماستجهيز خبز الكريسماس بالكرز في المنزل

اتبعي خطوات تحضير خبز الكريسماس بالكرز للحصول على أشهى وألذ بسكويت منزلي: