طريقة تحضير خبز الكريسماس بالكرز لرأس السنة

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طريقة تحضير خبز الكريسماس بالكرز، مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد وانقضاء العام الميلادي الحالي تقوم الكثير من العائلات بالتجمع والاحتفال بتلك المناسبة، ويتجمعون حتى يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض، وفي تلك المناسبة تقوم كل سيدة منزل بتحضير العديد من وصفات الطعام لتناولها في السهرة، ومن أهم ما يميز عشية رأس السنة الميلادية هو خبز الكريسماس أو خبز رأس السنة، ويتميز بأنه سهل التحضير ويناسب تجمعات رأس السنة العائلية، ويمكنكِ أن تقومي بتحضيره مع أطفالك للاستمتاع بتجربة جديدة.مقادير خبز الكريسماس بالكرز
مكونات خبز الكريسماس بالكرز تكفي لعدد كبير من الأفراد وهي:
- دقيق أبيض: ثلاثة أكواب وربع كوب.
- حليب سائل دافئ: كوب إلا ربع كوب.
- ملح طعام: مقدار بسيط حوالي نصف ملعقة بحجم صغير.
- زبدة طرية: ربع كوب.
- خميرة فورية: ملعقة بحجم كبير.
- ماء: ربع كوب.
- سكر أبيض: ربع كوب.
- بيض: بيضة واحدة
- كرز: عبوة واحدة من النوع المُحلى.
- زبدة ذائبة: ثلث كوب.
- سكر بودرة ناعم: كوبان.
- ماء ساخن: أربع ملاعق بحجم كبير.
- فانيليا: ملعقة ونصف ملعقة بحجم صغير.
اتبعي خطوات تحضير خبز الكريسماس بالكرز للحصول على أشهى وألذ بسكويت منزلي:
- ابدئي بخلط الحليب الدافئ مع الزبدة الطرية.
- احضري وعاء عميق وضعي به المكونات الجافة وقلبيهم سويًا، ومن ثم اضيفي الماء وخليط الحليب والبيض.
- قومي بالتقليب بشكل جيد بالأيدي أو بالمضرب حتى تمر 5 دقائق لحين تماسك العجين.
- وفي صينية فرن مناسبة مدهونة بقليل من الزيت ضعي العجين وافرديه جيدًا، وضعي حبات الكرز المحلى بمنتصف العجين.
- ابدئي بتقطيع أطراف العجين من كلا الجانبين على شكل شرائط مناسبة السمك، ومن ثم قومي بطوي كلا الجانبين اليسار واليمين العجين على بعضهما بطريقة عكسية.
- ومن ثم قومي بثني الجزء العلوي من العجين حتى يكون مثل عصا الكريسماس.
- ويتم تغطية صينية العجين لمدة 30 دقيقة حتى يختمر تمامًا، ويوضع في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- وأثناء ذلك قومي بتحضير الصوص، فاخفقي الزبدة والسكر والفانيليا مع بعضهم واضيفي مقدار مناسب من الماء، واستمري في الخفق لحين الحصول على قوام ناعم.
- بعد نضج الخبز يتم رش الصوص على الجزء العلوي ويتم تزيينه بالمتبقي من حبات الكرز فوق الصوص، ويتم تقطيع تلك الشرائط وتقدم مع الشاي.
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