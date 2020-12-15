شامبو طبيعي منزلي من أهم مستلزمات العناية بالشعر الأساسية هو الشامبو التي نحتاجه بصفة دورية لتنظيف وغسيل الشعر، ويوجد الكثير من أنواع ومحتويات الشامبو وكلاهما يتركبون من مواد كيميائية تلحق الضرر بالشعر التي تسبب تلف الشعر وضعفه وتساقطه مع مرور الوقت، لذا نحن ننصحك بصنع شامبو طبيعي في المنزل من صنع يديك يساعد على تغذية الشعر بدلاً من أن تسبب له الضرر، تعالي معنا لتتعرفي على طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر ينتيت الفراغات ويحارب الصلع. مكونات شامبو طبيعي منزلي للشعر صابونة غار.

كمية من الماء المغلي.

ملعقتين من الحلسرين.

ملعقتين من زيت الليمون.

كمية من الماء العادي.

4 ملاعق من البابونج. طريقة التحضير: نقوم ببشر الصابونة بمبشرة المطبخ حتى أن نحصل على قطع صغيرة.

نضيف له كوب من الماء العادي ويترك قليلاً حتى أن ينقع به لمدة نصف ساعه.

من ثم نقوم بإحضار إناء فارغ ونضع به كمية من البابونج ويضاف له الماء المغلي ونتركه حتى ينقع به قليلاً.

من ثم نقوم بإضافة الجلسرين السائل للصابون ويقلب بشكل جيد بملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات معاً.

نقوم بتصفية البابونج ونأخذ مائه ويضاف لباقي الخليط مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على قوام مثل الشامبو.

من ثم يضاف له زيت الليمون ويعبئ في زجاجة شامبو فارغة، وهكذا يكون لديك شامبو طبيعي مناسب لكافة أنواع الشعر. مكونات شامبو طبيعي منزلي للشعرطريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شامبو طبيعي منزلي وأسرار لتكثيف وانبات فراغات الشعر ومحاربة الصلع الي الابد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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