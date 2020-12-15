طريقة عمل القرنبيط المقرمش الحار وسر الخلطه الجبااره

طريقة عمل القرنبيط المقرمش يعتبر القرنبيط من أنواع الخضروات المليئة بالعناصر الهامة لصحة الجسم بدرجة كبيرة، لأنها تحمل الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان حيث أنها من الخضروات التي يوجد بها نسبة كبيرة من الكبريت، وذات مذاق رائع فضلاً عن ما تحمله من فوائد جمة، وعلى الرغم من ذك نجد الكثير من الأشخاص لا يحبون تناول القرنبيط، ولكن فما بالك بالقرنبيط المقرمش وبطعم ولا أروع، ونحن هنا اليوم لنطرح عليكم طريقة عمل القرنبيط المقرمش بخطوات بسيطة ولكن الطعم مفاجأة. طريقة عمل القرنبيط المقرمش إليكم الآن طريقة عمل القرنبيط المقرمشة بالخلطة السحرية التي أدهشت الكثير تعرفي عليها الآن: زهرة قرنبيط كاملة.

كوب دقيق

كوب من اللبن السائل.

4 حبات من البيض.

نصف كوب من الشبت المفروم.

شطة.

كمون.

ملح.

فلفل أسود.

فصوص ثوم مهروس.

نصف كوب من الكزبرة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع القرنبيط لقطع بحجم مناسب، ومن ثم نقوم بسلقه في الماء المغلي ويضاف له الملح والكمون له.

نقوم الآن بمزج الحليب والفلفل الأسود والملح والبيض مع الثوم والشطة والشبت والكزبرة والدقيق والكمون، وتخلط المكونات بطريقة جيدة حتى أن تحصلين على مزيج سائل.

نقوم الآن بمزج الحليب والفلفل الأسود والملح والبيض مع الثوم والشطة والشبت والكزبرة والدقيق والكمون، وتخلط المكونات بطريقة جيدة حتى أن تحصلين على مزيج سائل. نقوم بغمس القرنبيط بالمزيج، ومن ثم نقوم بقليه في زيت ساخن بمقلاة على نار متوسطة، مع الحرص على التقليب من حين لآخر حتى تحصلين على اللون الذهبي.

نقوم بوضع القرنبيط على مناديل لامتصاص الزيت ويقدم ساخن وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير:

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