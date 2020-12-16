طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية، البيتزا تعتبر من أجمل الأكلات السريعة التي يعشقها الصغار والكبار، لأنه ذات رائحة ومذاق مختلف عن باقي الأكلات، مما يجعل جميع الأمهات تقوم بتحضيرها داخل البيت لإسعاد اولادها، ولكن لا تصبح مثل المطاعم، لأنهم لا يجيدون عمل عجينة البيتزا بشكل صحيح، لذلك سوف نقدم اليكم طريقة عمل عجينة بيتزا هت.

طريقة عمل عجينة بيتزا هت الإيطالية

تعتمد عجينة البيتزا على الدقيق والخميرة الفورية والماء الدافئ، وتعد مكونات البيتزا سهلة وبسيطة، ومن خلال السطور القادمة سوف نذكر إليكم مكونات البيتزا بالتفاصيل.

المكونات

كيلو إلا ربع من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

6 ملاعق صغيرة زيت الذرة.

2 ملعقة متوسطة من الخميرة الجافة.

كأس كبير من الماء الفاتر.

اخلطي الماء الفاتر مع السكر ومقدار الخميرة جيدا، ثم اتركيها لمدة ثلاث دقائق، حتى يتفاعل الخليط. قومي بنخل الدقيق جيدا، حتى تتخلصي من اي شوائب عالقة به. اسكبي الدقيق تدريجيا فوق خليط الخميرة، ثم ضيفي للخليط زيت الذرة ومقدار الملح، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة جانبا بوعاء مغلق بعد دهنه بالزيت، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تصبح عجينة البيتزا جاهزة للإستخدام.

خطوات تحضير عجينة بيتزا هت الإيطاليةطريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب

توجد عدة طرق لتحضير عجينة البيتزا، ويمكن عجن البيتزا بالماء الدافئ أو بالحليب أو يمكن بإضافة الزبادي.

المكونات

كيلو وربع من الدقيق.

¼ كاس كبير من زيت الذرة.

¼ كأس كبير من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب كبير من الماء الفاتر.

امزجي الماء الفاتر مع السكر ومقدار الخميرة جيدا، ثم اتركيها جانبا لمدة ثلاث دقائق. اسكبي الدقيق بشكل تدريجي إلى خليط العجينة، ثم أضيفي إلى الخليط الحليب وباقي المكونات، ثم امزجيهم حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة بوعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة ساعة إلا ربع، حتى تصبح عجينة البيتزا جاهزة للإستخدام.

خطوات تحضير عجينة البيتزا بالحليب