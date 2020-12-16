مرض ثنائي القطب أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي يسبب نوبات من الغضب، ونوبات من الاكتئاب، ونوبات من الابتهاج غير الطبيعية وغير المبررة، وتعد نوبات الابتهاج هذه أو ما يسمي بالهوس الخفيف تعبر ذات أهمية كبيرة في تشخيص حالة الإضراب ويكون ذلك اعتماداً على شدتها، وتختلف نوبات الابتهاج في حالة المرض عن الشعور بها في الظروف العادية، حيث إنه في الظروف المرضية يشعر المريض بنشاط وسعادة، وتهيج غير طبيعي، كما إنها من الممكن أن تدفع المرء في بعض الأوقات إلى القيام بأفعال طائشة وغير مدروسة العواقب، ومن المحتمل أن يوصل إضراب ثنائي القطب إلى الانتحار،ومن الممكن أن يصل إلى حالة الإيذاء النفسي.

أعراض مرض ثنائي القطب:

أعراض مرض ثنائي القطب متعدده وتختلف حسب ظهور الهوس والاكتئاب من أهم الأعراض :ففي دور الهوس يلاحظ السرعة والمرح والشعور بقوة جسدية خارقة، مع اختلاف المظهر الخارجي بشكل ملفت، فمن الممكن ارتداء ألوان زاهية دون تناسق ، ويتسم النشاط الحركي بالزيادة دون الشعور بأي تعب أو مجهود،ومن الممكن أن يؤدي إلى الانحراف، وسلوك غير سوي ، ويصاحب الحالات اهتزاز الأطراف وسرعة النبض ، وانخفاض ضغط الدم، وانقطاع الطمث لدي الإناث.

وفي دور الاكتئاب تتسم بأعراض الحزن والقلق والضيق، والاكتئاب وبطء التفكير وقلة الانتباه والتركيز، ونقص النشاط الحركي ، الكسل العام ومن الممكن الانعزال عن العالم الخارجي، ومن الممكن أن يصل الموضوع إلي الانتحار، وتظهر هلاوس سمعية وبصرية وخداعات، واضطراب النوم.

الوقاية من الانتكاسة

ينبغي لمن يشعر بقرب هذا المرض استخدام منظمات المزاج حتي في حالة الشفاء منه لأن هذا المرض يعاود في فترات مختلفة، لذا ينبغي إبقاء المريض تحت الملاحظة الدقيقة.

علاج الأعراض في وقت مبكر حتي لاتصل إلي حالة الاضطراب ويصعب الشفاء منها، وملاحظة المريض خوفا من الانتحار، وتجنب المخدرات والكحول، ويجب أخد الأدوية بدقة في مواعيدها.

علاج طبي: وهو يعتمد علي الدور الذي يُعالج المريض أثنائه، سواء كان دور هوس أو دور اكتئاب. علاج نفسي: ويتم بعد العلاج الطبي حيث يكون المريض مستعدا للعلاج النفسي، ويعتمد في الأساس علي التثقيف. العلاج الاجتماعي والبيئي: ويكون بهدف تخفيف الضغوط البيئية لمساعدة المريض على الشفاء. العلاج بالجلسات الكهربائية: والتي تؤدي إلي تنظيم إيقاع المخ.

علاج مرض ثنائي القطب