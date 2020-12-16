هل العسل مفيد للبشرة ؟

فوائد العسل للبشرة هو أحد العناصر الغذائية الرائعة ، وهو أمر صادم أن تسمعه منك سواء كنت تستهلكه أو تستخدمه كقناع للوجه والجسم والشعر ، حيث ركز الباحثون مؤخرًا على الحلاوة واكتشفوا خصائص الحلاوة التي تخيف العالم.

سهوله امتصاص البشرة للعسل

يقوم بترطيب البشرة بكل أنواعها وأشكالها

يستخدم كمقشر جيد للبشرة

يخفف الفجوات التي تسببها حب الشباب وندوب الجروح

تظهر أهميته عند التقدم بالعمر فهو يجعل البشرة اكثر نضاره وأصغر سنا

يعمل على تقليل ظهور تجاعيد الوجه ويقوم بترطيب البشرة

ماهي استخدامات العسل للبشرةهل العسل مرطب فعال للبشرة

يوجد العسل في العديد من مكونات كريم الترطيب التي ترطب البشرة من الأسفل إلى الأعلى. إن الإنزيمات الموجودة على الجلد كميزة من العسل تدخل الجلد وتغيره حيث أنها تستخدم بطرق متنوعة مثل: ملعقة كبيرة من العسل يتم غسلها وتجفيفها جيدًا في الماء البارد لمدة ربع ساعة.

استخدامات العسل كمنظف لمسامات البشره

يستخدم العسل كمنظف لمسام الجلد ، خاصة للرؤوس السوداء التي تتواجد بكثرة في منطقة الأنف ، كما أنه مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا ومطهر للبشرة ، فهو يزيل الأوساخ من المسام.

هل العسل يخفف آثار الحروق

على مدار أكثر من 400 عام من العمر ، يعتبر العسل الطريقة الأكثر أمانًا لعلاج الحروق ، حيث يشجع الجلد على تسريع الشفاء من خلال الأدوية المضادة للالتهابات ، حيث يوفر العسل العناصر الغذائية اللازمة لإصلاح وعلاج حروق الشمس في الأنسجة التالفة.

هل العسل يقلل من التجاعيد ويعمل على اضاءه الوجه

حيث يخلط مع اللبن الرائب ويوضع لمدة ربع ساعة ، ويغسل بالماء الفاتر بشكل متكرر كل يوم ، يخلط ملعقة كبيرة من العسل مع عصير الطماطم ويفرك بهما على جانب الوجه لتحسين تألق البشرة. وفي نهاية هذا المقال نرجوا أن نكون اعطينا لكم كل المعلومات التي تحتاجونها عن هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.