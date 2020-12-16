طريقة عمل صابون الليمون والجلسرين لتفتيح وتنعيم البشرة في المنزل

يعطي صابون الليمون ، النعومة والنضارة للبشرة، ويساعد على التخلص من المشاكل التي تواجه البشرة، ويعمل على حماية البشرة من العوامل الطبيعة الضارة بالوجه، وتمنح النضارة والحيوية للبشرة، وهى تعتبر من أحسن واجود أنواع الصابون الذي يباع في الأسواق، فاذا كنتي ترغبين في عمل صابون الليمون في المنزل، بدون إضافة المواد الكيمائية التي تضر بالبشرة الحساسة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الصابون في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات صابون الليمون والجلسرين.

تتكون صابونة الليمون من عدة مكونات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

كوب من صابون الجلسرين المبشور. 3 أكواب من الماء. ملعقة من لون الطعام الأصفر. ملعقة من زيت الليمون العطري. كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

ممكن أن يتم تحضير صابون الليمون في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الماء ثم نضيف الصابون المبشور ونقلب حتى يذوب تماماً.

بعد ذلك نضع زيت الليمون العطري وكوب ماء الورد ونستمر في التقليب حتى يصبح سميك القوام.

بعد ذلك نضيف قشور الليمون إلى الخليط ونتركه يغلي حتى يستوي الليمون تماماً.

بعد ذلك نقوم برفع الأناء من على النار ونتركه يبرد ثم نضيف اللون الأصفر.

بعد أن يبرد الخليط تماماً نقوم بخلط المكونات في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

نقوم بإحضار قوالب الصابون المدهونة بالزيت ثم نسكب الخليط داخل القوالب ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز للاستخدام.

فوائد الليمون للبشرة

يحتوي الليمون على فوائد كثيرة وهى كما يلي:-