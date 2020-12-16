تتحلي نساء الهند بالشعر الأسود الداكن الناعم والطويل ولكن بالفعل يوجد سر كبير حول ذلك وهو استخدامهم الدائم للمواد الطبيعية التي تحتوي على العناصر الطبيعية الفعالة والتي لها تأثير سحري على الشعر، فهي تجعله ناعم وطويل بسرعة كبير جداً، وسوف نستعرض لكم أهم الوصفات الهندية التي تستخدمها نساء الهند لتطويل الشعر.الوصفات الهندية لتطويل وتنعيم الشعر
تحتوي الوصفات الهندية على مواد طبيعية 100% حتى يستفيد منها الشعر بشكل جيد جداً ومن أهمها الآتي:
- وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند:
تعتبر واحدة من أهم الوصفات الهندية التي تمتلك تأثير سحري فعال على الشعر ويتم استخدامها عن طريق موج 5 ملاعق كبيرة من زيت الخروع و5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وامزجيهم جيداً ثم يتم دهن جذور الشعر وأطرافه بخليط الزيوت مع تدليك فروة الرأس وقومي بتغطيتها بغطاء الاستحمام البلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين أو أكثر والانتظام على استخدامها مرتين أو ثلاثة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
- وصفة زيت الزيتون والبيض:
مما لا شك فيه أن من أكثر الوصفات استخداماً تلك الوصفة لأنها تضم البيض مع زيت الزيتون وهما من أهم المكونات الطبيعية التي تمتلك نسبة عالية من البروتين الذي يحتاج إليه الشعر، فقومي باستخدام بياض بيضة مضاف له ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقليل من عصير الليمون وملعقة من الزبادي واخلطي المكونات جيداً ثم قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف وتركه لمدة ساعة مع تغطية الرأس وبعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة سريه من حماتي الهندية كنز ربانى عن طول شعر الهنود وكثافته ولمعانه سر خطيررر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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