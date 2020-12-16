طريقة عمل الممبار المحشي بالأرز بالمنزل وطريقة تنظيفه بكل سهولة

يعد الممبار المحشي بالأرز من الأكلات المشهورة لدي المصريين، وهو عبارة عن الأمعاء الدقيقة للمواشي ويتم تنظيفها وحشوها بالأرز المصري، وتجد كثير من الأشخاص يميلون إلى أكلها، ولكن الكل يجد صعوبة في طريقة تنظيفها وحشوها، لذلك تجد كثير من النساء دائماً يبحثون عن طريقة تحضير الممبار بطريقة بسيطة وذلك لأنه يتميز بمذاق مميز وشهي، وطريقة عمله تتم عن طريق حشوه بالأرز ثم سلقه في الماء الساخن ثم تحميره في الزيت أو السمنة، ويكثر تحضير الممبار في المناسبات العائلية وأيضا في الأعياد وخاصة عيد الأضحى، وسنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل الممبار المحشي بالأرز وطريقة تنظيفه بكل سهولة.

مكونات عمل الممبار المحشي بالأرز

يتكون الممبار المحشي بالأرز من مكونات بسيطة جداً، ولاتحتاج منكِ جهد في التحضير وهي كما يلي:ـ

كيلو ممبار.

نصف كيلو أرز.

نصف كيلو طماطم.

2 بصلة كبيرة.

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

شطة حارة حسب الرغبة.

ماء لسلق الممبار، ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير الممبار المحشي بالأرز بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بغسل الممبار جيداً وثم نقوم بغسل الأرز ونتركه حتي يصفي . في إناء كبير نقوم بتقطيع الطماطم والبصل والفلفل الأخضر والكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت، إلى أجزاء صغيرة جداً تشبه السلطة. ثم نقوم بإضافة الأرز والكزبرة الجافة، ونقلب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والشطة، ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض. نقوم بحشي الممبار بالخليط السابق، ويتم ذلك بقلب الممبار إلى الدخل بحيث تكون المنطقة التي تحتوى على الشحم من الداخل. ضع على النار حلة كبيرة ونضيف لها الماء والملح، نترك الماء على النار لكي يغلي وعند بداية الغليان نضيف قطع الممبار إلى الماء الغلي. نتركه يغلي على نار هادئة لمدة تتراوح بين ساعة أو نصف ساعة تقريباً. نقوم بإخراج قطع الممبار ونحمرها في الزيت أو السمنة حتي تأخذ اللون الذهبي، تقدم في طبق التقديم بالهنا والشفا.

طريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون

يتم تنظيف الممبار باستخدام الخل والملح والليمون باتباع الخطوات الآتية:ـ