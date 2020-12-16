هذا ما تفعله "تفاحة في اليوم" بصحة الانسان

يعتبر التفاح من بين أكثر الفواكه الموجودة صحة، كونه سهل الأكل وطيب المذاق كما أنه عالي القيمة الغذائية، ويقدم الكثير من الفوائد الصحية.

وهناك اكثر من 7500 نوع من التفاح، وتنتج الصين نصف إنتاج العالم، تليها الأرجنتين، ثم الولايات المتحدة.

يحتوي التفاح على المواد المضادة للأكسدة من نوع الفليفونويد والقادرة على منع التغيرات السرطانية في الخلايا وخفض ترسب الكوليسترول الضار في جدران الشرايين. كما انه غني بالالياف التي تقلل من امتصاص الأمعاء للكوليسترول وللسكريات، وتنظم المرور الطبيعي داخل الأمعاء، وأيضاً تخلص الجسم من السموم المعدنية.

ومن فوائد التفاح بشكل عام:

تقليل الشعور بالجوع.

تقوية العظام.

منع تسوس الاسنان وتحسين صحة اللثة ووقايتها من الالتهابات.

الوقاية من التهابات المجاري البولية.

المساعدة في الهضم.

الوقاية من السرطان.

تقليل السكتات الدماغية.

علاج فقر الدم والربو.

تعزيز نظام المناعة.

السيطرة على مرض السكري.

منع مرض الزهايمر وامراض القلب.

تعزيز صحة الدماغ.

تحسين صحة العظام والرؤية.

انقاص الوزن.

العناية بالبشرة والشعر.

هذا ما تفعله "تفاحة واحدة" في اليوم بجسم الانسان

والمثل المعروف "تناول حبة تفاحة في اليوم يبعد عنك الطبيب" ليس مجرد مقولة يتداولها الناس، وإنما دوت الخليج حقيقة ثابتة في المجال الطبي.

وأشار موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "هيلث لاين" الى ان الابحاث الجارية حتى اليوم، لم تؤكد ما إذا كان تناول التفاح يومياً له علاقة بزيارات اقل للطبيب. لكن من المؤكد ان اضافة التفاح للنظام الغذائي اليومي يساعد في تعزيز صحة الانسان من جوانب عدة.

وفي معظم الدراسات التي أجريت على التفاح ومزاياه، وجد الباحثون ان هذه الفاكهة غنية بالالياف الغذائية ومضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للامراض، فضلاً عن كونها من اصناف الفاكهة قليلة السعرات الحرارية، وبالتالي يمكن تناولها باعتدال دون خوف من زيادة الوزن.

واكتشف الباحثون في دراساتهم ان التفاح يعمل على تحسين الجهاز العصبي والقلب، ويحمي من الخرف ويقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ليخلص موقع "هيلث لاين" إلى أنه "من غير المحتمل أن يؤثر تناول تفاحة كل يوم سلباً على الصحة.. وإن لم تنفعك فهي بالتأكيد لن تضرك".