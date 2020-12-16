نصف ساعة على الشعر الجاف أو الخشن والنتيجة شعر كالحرير بشكل فوري !!

خلطة ترطيب وتنعيم وفرد الشعر الجاف والخشن تحصلين معها على نتيجة مذهلة في نصف ساعة فقط، تعتبر أقوى بديلة للكيراتين المعروف بفاعليته الرهيبة في فرد الشعر فورياً، كما تضاهي فاعلية البروتين في تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف وحمايته من التقصف والتلف، حيث تمنح الشعر طبقة حماية طبيعية ضد كل العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل سلبي على الشعر، واليوم نقدم لك سيدتي تلك الخلطة الرائعة كحل أمثل إذا كنت تعانين من الشعر الجاف والخشن ، هذه الوصفة سوف تعيد الحياة لشعرك حيث أن هذه الوصفة تعيد للشعر حيويته وقوته وصحته تجعل الشعر كالحرير وتمنحه رونق ولمعان ليس له مثيل.

وصفة ترطيب وتنعيم وفرد الشعر الجاف

المكون الأساسي لهذه الوصفة هو صفار البيض ،كما نعلم أن صفار البيض يحتوي على الكثير من بروتين الشعر الطبيعي حيث أن أساس شعرنا من البروتين، وإذا نقص الشعر من البروتين سوف يعاني من الجفاف والتقصف وسوف تصبح الشعرة تالفة عديمة القدرة على النمو، حيث أن صفار البيض يعمل علي زيادة سمك وكثافة الشعر في فترة قصيرة جدا ويمنحه الحيوية واللمعان؛ وذلك لاحتوائه علي عنصر الكبريت وفيتامين B12، لذا فهو يمنع تساقط الشعر ويعمل على زيادة معدل نموه ويقوي جذور وبصيلات الشعر.

تتكون أقوى خلطة بديلة لفرد الشعر بالكيراتين من صفار بيضة واحدة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، ويُمكنك إضافة زيت جوز الهند أو أي نوع زيت آخر يناسب شعرك، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من المايونيز وملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، وإذا كنت من أصحاب الشعر الدهني يتم إضافة بياض البيض بدلا من صفار البيض مع استخدام زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير واستخدام خلطة الكيراتين

يتم الاستعانة بوعاء لتحضير الخلطة ويُضاف إليه صفار البيضة ثم يتم إضافة مقدار زيت الزيتون، قومي بضرب البيض مع الزيت قليلا قبل إضافة مقدار المايونيز ومقدار الزبادي أيضا، وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيدا بالملعقة أو باستخدام المضرب اليدوي لمدة خمس دقائق حتي يتم الحصول علي قوام كريمي ذو ملمس سائل نوعا ما.

يتم أخذ مقدار من الوصفة ويتم فردها على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، ثم يتم سحب خصلات الشعر خصلة خصلة حتي يتم تغطية الشعر بالكامل بهذه الخلطة، بعد ذلك يتم لف الشعر على شكل كعمة ويليه وضع بلاستيك غذائي ثم تترك الوصفة علي الشعر لمدة من نصف ساعة إلى ساعة، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة ويشطف بالماء البارد، لا يجب استخدام الماء الساخن أو الماء الفاتر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا.