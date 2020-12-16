7 وصفات لازانيا مناسبة جدا للشتا

اللازانيا تعتبر هي الطبق المثالي للغدا او العشا خلال موسم البرد ، طعمها لذيذ جدا وتحضيرها سهل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 وصفات لازانيا لذيذة وبطرق مختلفة.

وصفات لازانيا:

1- لازانيا البطاطس:

المكونات:

– 3 حبات بطاطس كبيرة (وممكن تعمليها بالبطاطا).

– 340 جرام جبنة ريكوتا.

– جبنة بارميزان.

– ملح.

– فلفل اسود.

مكونات الصوص:

– ½ كوباية زيت زيتون.

– اوراق ريحان مفرومة.

– 2 فص ثوم.

– ملح.

– فلفل اسود.

– مية.

– 20 جرام جبنة بارميزان.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

2- قشري البطاطس وقطعيها حلقات رفيعة.

3- هاتي صينية رصي طبقة من البطاطس.

4- فوق البطاطس حطي طبقة من الجبنة الريكوتا.

5- رصي طبقة تانية من البطاطس فوق الجبنة, بعدها طبقة تانية من الجبنة الريكوتا, وفوقيها طبقة تالتة من البطاطس.

6- غطي الصينية بورق فويل ودخليها الفرن لمدة 50 دقيقة.

7- وبعدين شيلي الورق الفويل وسيبيها 10 دقايق كمان.

8- اثناء ما اللازانيا في الفرن حضري الصوص ، اخلطي كل مكونات الصوص مع بعض واضربيهم في الخلاط ، ضيفي زيت الزيتون, والريحان, والثوم, واضربيهم ، وبعدين ضيفي الجبنة, الملح, الفلفل واضربيهم تاني مع بعض ، وضيفي شوية مية صغيرين حسب ما تظبطي القوام بتاع الصوص.

9- خرجي اللازانيا من الفرن وسيبيها تبرد شوية ، وضيفي لها الصوص.

2- لازانيا الجبنة:

المكونات:

– 500 جرام جبنة قريش.

– 300 جرام اي نوع جبنة ناشفة (ممكن شيدر, جوده, بارميزان, ريكفورد).

– 2 بيضة.

– 40 – 50 جرام زبدة.

– شرايح لازانيا جافة.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

1- ابشري الجبنة الناشفة.

2- في كوباية ، حطي مية وضيفي لها معلقة ملح.

3- ضيفي البيض للجبنة القريش وقلبيهم مع بعض.

4- ضيفي 5 معالق كبيرة من المية المملحة للجبنة القريش.

5- ضيفي الزبدة وذرة ملح وقلبي المكونات.

6- هاتي صينية ، حطي فيها من تحت ورق فويل غطي القعدة والجناب ، وادهني الفويل بالزيت.

7- رصي شرايح اللازانيا في الصينية.

8- حطي ¼ كمية خليط الجبنة على شرايح اللازانيا ، غطي كل طبقة لازانيا ب ¼ كمية الجبنة.

9- فوقيها رشي 3 معالق كبيرة من المية المملحة.

10- حطي طبقة تانية من شرايح اللازانيا ، بعدها حطي طبقة من الجبنة القريش وضيفي كمان الجبنة المبشورة ، وبعدين ضيفي 3 معالق كبيرة تانية من المية المملحة.

11- حطي الطبقات فوق بعضلحد ما تعملي 4 طبقات لازانيا ، والطبقة الاخيرة على الوش تبقى الجبنة ، غطي الصينية كلها بالفويل.

12- دخليها في فرن سخنة لمدة 30 دقيقة لحد ما لون الجبنة على الوش يبقى دهبي.

3- بيتا لازانيا بالجبنة والسمك:

المكونات:

– خبز بيتا رقيق (العيش الابيض او الشامي).

– 180 جرام سلمون فيليه.

– 320 جرام جبنة قريش.

– 2 بيضة.

– 300 جرام زبادي.

– شبت طازة.

– توابل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1- اخلطي البيض مع الزبادي.

2- قطعي الخبز وغطيه بجزء من صوص البيض والزبادي اللي عملناه ، افرديهم على صينيه وسيبيهم في الصوص لمدة 10 دقايق قبل ما تدخليهم الفرن ، عقبال ما تحضري باقي المكونات.

3- اضربي الجبنة في الخلاط ، وممكن تضيفي لها بيضة واحدة لقوام سميك اكتر.

4- نضفي السمك من الشوك وتبليه بالملح ، سيبيه في التلاجة لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اغسلي السمك من الملح وقطعيه مكعبات صغيرة.

5- اخلطي الجبنة القريش مع مكعبات السمك ، وتبليهم بالشمر المطحون وقلبي كل المكونات مع بعض.

6- وزعي خليط الجبنة والسمك فوق العيش ، والطبقة اللي فوق كلها غطيها بباقي خليط البيض والزبادي.

7- دخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقايق تقريبا.

4- لازانيا مع الفراخ والمشروم:

المكونات:

– 1 صدر فرخة.

– زيت نباتي (للتحمير).

– ½ كيلو مشروم طازة او محفوظ.

– 200 مل كريمة طبخ.

– جبنة ناشفة مبشورة.

– شرايح لازانيا.

طريقة التحضير:

1- شيلي العضم من صدر الفرخة ، وقطعيها قطع صغيرة وشوحيها في شوية زيت في طاسة على النار.

2- قطعي المشروم شرايح وضيفيه مع الفراخ وقلبيهم مع بعض وسيبيهم لمدة 10 دقايق.

3- صبي كريمة الطبخ فوق المشروم والفراخ وخليها تغلي ، وبعدين غطيها وسيبيها على النار لمدة 7 دقايق.

4- سخني الفرن.

5- هاتي صينية حطي فيها من تحت ورق فويل مدهون زبدة.

6- حطي طبقة من اللازانيا ، وفوقيها طبقة من المشروم مع الفراخ ، ورشي فوقيهم طبقة جبنة مبشورة.

7- اعملي 4 طبقات من اللازانيا بنفس الترتيب ، والطبقة الاخيرة على الوش تكون الجبنة.

8- دخليها الفرن لمدة 40 دقيقة.

5- لازانيا في الطاسة:

المكونات:

– 800 جرام طماطم.

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 بصلة.

– ملح.

– 3 فصوص ثوم.

– شطة.

– 450 جرام لحمة مفرومة.

– 10 شرايح لازانيا.

– 220 جرام عصير طماطم.

– جبنة بارميزان مبشورة.

– 2 معلقة كبيرة ريحان.

– 220 جرام جبنة ريكوتا.

طريقة التحضير:

1- افرمي البصل والثوم ، وقطعي الريحان ، واكسري شرايح اللازانيا نصين.

2- قطعي الطماطم وخليها في طبق على جنب.

3- في طاسة كبيرة شوحي البصل في الزيت لحد ما يدبل ، ضيفي الثوم والشطة.

4- ضيفي اللحمة المفرومة على البصل والثوم ، لما تستوي ، ضيفي لها من فوق شرايح اللازانيا من غير ما تقلبيها.

5- ضيفي على الوش الطماطم المتقطعة وعصير الطماطم ومتقلبيش.

6- غطي الطاسة وسيبيها تغلي لمدة 20 دقيقة على نار هادية.

7- اطفي النار عليها ، وضيفي لها على الوش نص كمية الجبنة البارميزان وبعدها الجبنة الريكوتا ، ومتقلبيش وغطيها.

8- لما الطبقة الاولى من الجبنة تسيح ، ارفعي الغطا وضيفي باقي كمية الجبنة البارميزان والريحان المتقطع.

6- لازانيا بولونيز:

المكونات للازانيا:

– 500 جرام لازانيا.

– 200 جرام جبنة بارميزان.

مكونات صوص البولونيز:

– 500 جرام لحمة مفرومة.

– 2 – 3 ثمرة طماطم.

– 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

– ملح, فلفل, اعشاب (ريحان واوريجانو).

– 4 معالق كبيرة زيت زيتون.

مكونات صوص الباشميل:

– 4 كوبايات لبن.

– 120 جرام زبدة.

– 3 معالق كبيرة دقيق.

– رشة جوزة الطيب, ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

1- شيلي قشرة الطماطم وقطعيها واضربيها في الخلاط ، وضيفي لها صلصة الطماطم.

2- في طاسة على النار ضيفي زيت الزيتون واللحمة المفرومة ، ضيفي لها التوابل وصلصة الطماطم.

3- سيبيها تغلي على نار هادية لمدة 5 دقايق ، وكده صوص البولونيز يبقى جاهز.

4- في حلة على النار ضيفي الزبدة ولما تسيح ضيفي لها الدقيق وقلبي لحد ما لونه يبقى دهبي.

5- ضيفي اللبن بالتدريج مع التقليب.

6- ضيفي التوابل مع الاستمرار في التقليب ، سيبي صوص الباشميل يغلي لحد ما يبقى قوامه سميك (10 – 15 دقيقة تقريبا) ، وكده الباشميل يبقى جاهز.

7- ابشري الجبنة البارميزان.

8- هاتي الصينية ادهنيها زيت زيتون ، وحطي من تحت شوية من صوص الباشميل وصوص البولونيز.

9- رصي شرايح اللازانيا وحطي عليها صوص البولونيز ، رشي شوية من الجبنة الناشفة المبشورة وفوقيها شوية من صوص البشاميل.

10- كرري نفس الخطوات في 3 – 4 طبقات لحد ما تخلص الكمية اللي عندك.

11- اخر طبقة غطيها بشرايح اللازانيا مع صوص الباشميل والجبنة البارميزان.

12- حطي قطعة زبدة على وش الصينية من فوق ، ودخليها في فرن سخنة على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 – 40 دقيقة.

7- لازانيا الفواكة:

المكونات:

– 2 شريحة لازانيا.

– 300 جرام جبنة كريمي قليلة الدسم.

– 1 ثمرة برتقان.

– 2 ثمرة موز.

– 1 معلقة كبيرة زبيب.

– 1 بيضة.

– 1 معلقة كبيرة سيمولينا (سميد).

– 1 معلقة كبيرة سكر.

– قرفة بودر.

– سكر بودرة.

– زبدة.

طريقة التحضير:

1- اغلي اللازانيا في مية مملحة بشوية ملح صغيرين لحد ما تستوي ، قطعي كل شريحة لنصين ، حطي نصين اللازانيا في طاسة مقاومة للحرارة وتتحط في الفرن ويكون فيها زبدة.

2- في طبق اهرسي موزة واحدة ، وضيفي له الجبنة, البيض, الزبيب, السميد, السكر, القرفة.

3- الموزة التانية قطعيها شرايح ، قشري البرتقان وقطعيه شرايح رفيعة.

4- اقسمي خليط الموز والجبنة نصين ، غطي شرايح اللازانيا بالخليط وحطي فوقيها شرايح برتقان وفوقيها وشرايح موز ، اعملي طبقة تانية بنفس الطريقة ، وحطي باقي الفاكهة فوق على الوش.

5- حطي اللازانيا في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 – 15 دقيقة.

6- طلعي اللازانيا من الفرن وشيليها من الطاسة بالراحة ، سيبيها تبرد شوية لمدة 10 دقايق ، ورشي عليها من فوق سكر بودرة.

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