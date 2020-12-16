7 وصفات لازانيا مناسبة جدا للشتا

اللازانيا تعتبر هي الطبق المثالي للغدا او العشا خلال موسم البرد ، طعمها لذيذ جدا وتحضيرها سهل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 وصفات لازانيا لذيذة وبطرق مختلفة.
وصفات لازانيا:
1- لازانيا البطاطس:
المكونات:
– 3 حبات بطاطس كبيرة (وممكن تعمليها بالبطاطا).
– 340 جرام جبنة ريكوتا.
– جبنة بارميزان.
– ملح.
– فلفل اسود.
مكونات الصوص:
– ½ كوباية زيت زيتون.
– اوراق ريحان مفرومة.
– 2 فص ثوم.
– ملح.
– فلفل اسود.
– مية.
– 20 جرام جبنة بارميزان.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على على درجة حرارة 190 درجة مئوية.
2- قشري البطاطس وقطعيها حلقات رفيعة.
3- هاتي صينية رصي طبقة من البطاطس.
4- فوق البطاطس حطي طبقة من الجبنة الريكوتا.
5- رصي طبقة تانية من البطاطس فوق الجبنة, بعدها طبقة تانية من الجبنة الريكوتا, وفوقيها طبقة تالتة من البطاطس.
6- غطي الصينية بورق فويل ودخليها الفرن لمدة 50 دقيقة.
7- وبعدين شيلي الورق الفويل وسيبيها 10 دقايق كمان.
8- اثناء ما اللازانيا في الفرن حضري الصوص ، اخلطي كل مكونات الصوص مع بعض واضربيهم في الخلاط ، ضيفي زيت الزيتون, والريحان, والثوم, واضربيهم ، وبعدين ضيفي الجبنة, الملح, الفلفل واضربيهم تاني مع بعض ، وضيفي شوية مية صغيرين حسب ما تظبطي القوام بتاع الصوص.
9- خرجي اللازانيا من الفرن وسيبيها تبرد شوية ، وضيفي لها الصوص.
2- لازانيا الجبنة:
المكونات:
– 500 جرام جبنة قريش.
– 300 جرام اي نوع جبنة ناشفة (ممكن شيدر, جوده, بارميزان, ريكفورد).
– 2 بيضة.
– 40 – 50 جرام زبدة.
– شرايح لازانيا جافة.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
1- ابشري الجبنة الناشفة.
2- في كوباية ، حطي مية وضيفي لها معلقة ملح.
3- ضيفي البيض للجبنة القريش وقلبيهم مع بعض.
4- ضيفي 5 معالق كبيرة من المية المملحة للجبنة القريش.
5- ضيفي الزبدة وذرة ملح وقلبي المكونات.
6- هاتي صينية ، حطي فيها من تحت ورق فويل غطي القعدة والجناب ، وادهني الفويل بالزيت.
7- رصي شرايح اللازانيا في الصينية.
8- حطي ¼ كمية خليط الجبنة على شرايح اللازانيا ، غطي كل طبقة لازانيا ب ¼ كمية الجبنة.
9- فوقيها رشي 3 معالق كبيرة من المية المملحة.
10- حطي طبقة تانية من شرايح اللازانيا ، بعدها حطي طبقة من الجبنة القريش وضيفي كمان الجبنة المبشورة ، وبعدين ضيفي 3 معالق كبيرة تانية من المية المملحة.
11- حطي الطبقات فوق بعضلحد ما تعملي 4 طبقات لازانيا ، والطبقة الاخيرة على الوش تبقى الجبنة ، غطي الصينية كلها بالفويل.
12- دخليها في فرن سخنة لمدة 30 دقيقة لحد ما لون الجبنة على الوش يبقى دهبي.
3- بيتا لازانيا بالجبنة والسمك:
المكونات:
– خبز بيتا رقيق (العيش الابيض او الشامي).
– 180 جرام سلمون فيليه.
– 320 جرام جبنة قريش.
– 2 بيضة.
– 300 جرام زبادي.
– شبت طازة.
– توابل حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
1- اخلطي البيض مع الزبادي.
2- قطعي الخبز وغطيه بجزء من صوص البيض والزبادي اللي عملناه ، افرديهم على صينيه وسيبيهم في الصوص لمدة 10 دقايق قبل ما تدخليهم الفرن ، عقبال ما تحضري باقي المكونات.
3- اضربي الجبنة في الخلاط ، وممكن تضيفي لها بيضة واحدة لقوام سميك اكتر.
4- نضفي السمك من الشوك وتبليه بالملح ، سيبيه في التلاجة لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اغسلي السمك من الملح وقطعيه مكعبات صغيرة.
5- اخلطي الجبنة القريش مع مكعبات السمك ، وتبليهم بالشمر المطحون وقلبي كل المكونات مع بعض.
6- وزعي خليط الجبنة والسمك فوق العيش ، والطبقة اللي فوق كلها غطيها بباقي خليط البيض والزبادي.
7- دخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقايق تقريبا.
4- لازانيا مع الفراخ والمشروم:
المكونات:
– 1 صدر فرخة.
– زيت نباتي (للتحمير).
– ½ كيلو مشروم طازة او محفوظ.
– 200 مل كريمة طبخ.
– جبنة ناشفة مبشورة.
– شرايح لازانيا.
طريقة التحضير:
1- شيلي العضم من صدر الفرخة ، وقطعيها قطع صغيرة وشوحيها في شوية زيت في طاسة على النار.
2- قطعي المشروم شرايح وضيفيه مع الفراخ وقلبيهم مع بعض وسيبيهم لمدة 10 دقايق.
3- صبي كريمة الطبخ فوق المشروم والفراخ وخليها تغلي ، وبعدين غطيها وسيبيها على النار لمدة 7 دقايق.
4- سخني الفرن.
5- هاتي صينية حطي فيها من تحت ورق فويل مدهون زبدة.
6- حطي طبقة من اللازانيا ، وفوقيها طبقة من المشروم مع الفراخ ، ورشي فوقيهم طبقة جبنة مبشورة.
7- اعملي 4 طبقات من اللازانيا بنفس الترتيب ، والطبقة الاخيرة على الوش تكون الجبنة.
8- دخليها الفرن لمدة 40 دقيقة.
5- لازانيا في الطاسة:
المكونات:
– 800 جرام طماطم.
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 1 بصلة.
– ملح.
– 3 فصوص ثوم.
– شطة.
– 450 جرام لحمة مفرومة.
– 10 شرايح لازانيا.
– 220 جرام عصير طماطم.
– جبنة بارميزان مبشورة.
– 2 معلقة كبيرة ريحان.
– 220 جرام جبنة ريكوتا.
طريقة التحضير:
1- افرمي البصل والثوم ، وقطعي الريحان ، واكسري شرايح اللازانيا نصين.
2- قطعي الطماطم وخليها في طبق على جنب.
3- في طاسة كبيرة شوحي البصل في الزيت لحد ما يدبل ، ضيفي الثوم والشطة.
4- ضيفي اللحمة المفرومة على البصل والثوم ، لما تستوي ، ضيفي لها من فوق شرايح اللازانيا من غير ما تقلبيها.
5- ضيفي على الوش الطماطم المتقطعة وعصير الطماطم ومتقلبيش.
6- غطي الطاسة وسيبيها تغلي لمدة 20 دقيقة على نار هادية.
7- اطفي النار عليها ، وضيفي لها على الوش نص كمية الجبنة البارميزان وبعدها الجبنة الريكوتا ، ومتقلبيش وغطيها.
8- لما الطبقة الاولى من الجبنة تسيح ، ارفعي الغطا وضيفي باقي كمية الجبنة البارميزان والريحان المتقطع.
6- لازانيا بولونيز:
المكونات للازانيا:
– 500 جرام لازانيا.
– 200 جرام جبنة بارميزان.
مكونات صوص البولونيز:
– 500 جرام لحمة مفرومة.
– 2 – 3 ثمرة طماطم.
– 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.
– ملح, فلفل, اعشاب (ريحان واوريجانو).
– 4 معالق كبيرة زيت زيتون.
مكونات صوص الباشميل:
– 4 كوبايات لبن.
– 120 جرام زبدة.
– 3 معالق كبيرة دقيق.
– رشة جوزة الطيب, ملح وفلفل.
طريقة التحضير:
1- شيلي قشرة الطماطم وقطعيها واضربيها في الخلاط ، وضيفي لها صلصة الطماطم.
2- في طاسة على النار ضيفي زيت الزيتون واللحمة المفرومة ، ضيفي لها التوابل وصلصة الطماطم.
3- سيبيها تغلي على نار هادية لمدة 5 دقايق ، وكده صوص البولونيز يبقى جاهز.
4- في حلة على النار ضيفي الزبدة ولما تسيح ضيفي لها الدقيق وقلبي لحد ما لونه يبقى دهبي.
5- ضيفي اللبن بالتدريج مع التقليب.
6- ضيفي التوابل مع الاستمرار في التقليب ، سيبي صوص الباشميل يغلي لحد ما يبقى قوامه سميك (10 – 15 دقيقة تقريبا) ، وكده الباشميل يبقى جاهز.
7- ابشري الجبنة البارميزان.
8- هاتي الصينية ادهنيها زيت زيتون ، وحطي من تحت شوية من صوص الباشميل وصوص البولونيز.
9- رصي شرايح اللازانيا وحطي عليها صوص البولونيز ، رشي شوية من الجبنة الناشفة المبشورة وفوقيها شوية من صوص البشاميل.
10- كرري نفس الخطوات في 3 – 4 طبقات لحد ما تخلص الكمية اللي عندك.
11- اخر طبقة غطيها بشرايح اللازانيا مع صوص الباشميل والجبنة البارميزان.
12- حطي قطعة زبدة على وش الصينية من فوق ، ودخليها في فرن سخنة على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 – 40 دقيقة.
7- لازانيا الفواكة:
المكونات:
– 2 شريحة لازانيا.
– 300 جرام جبنة كريمي قليلة الدسم.
– 1 ثمرة برتقان.
– 2 ثمرة موز.
– 1 معلقة كبيرة زبيب.
– 1 بيضة.
– 1 معلقة كبيرة سيمولينا (سميد).
– 1 معلقة كبيرة سكر.
– قرفة بودر.
– سكر بودرة.
– زبدة.
طريقة التحضير:
1- اغلي اللازانيا في مية مملحة بشوية ملح صغيرين لحد ما تستوي ، قطعي كل شريحة لنصين ، حطي نصين اللازانيا في طاسة مقاومة للحرارة وتتحط في الفرن ويكون فيها زبدة.
2- في طبق اهرسي موزة واحدة ، وضيفي له الجبنة, البيض, الزبيب, السميد, السكر, القرفة.
3- الموزة التانية قطعيها شرايح ، قشري البرتقان وقطعيه شرايح رفيعة.
4- اقسمي خليط الموز والجبنة نصين ، غطي شرايح اللازانيا بالخليط وحطي فوقيها شرايح برتقان وفوقيها وشرايح موز ، اعملي طبقة تانية بنفس الطريقة ، وحطي باقي الفاكهة فوق على الوش.
5- حطي اللازانيا في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 – 15 دقيقة.
6- طلعي اللازانيا من الفرن وشيليها من الطاسة بالراحة ، سيبيها تبرد شوية لمدة 10 دقايق ، ورشي عليها من فوق سكر بودرة.
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