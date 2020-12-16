أقوي كريم منزلي ساحر في تحويل الشعر الخشن الجاف إلي شعر ناعم حرير في دقائق فقط

أقوي كريم منزلي ساحر في تحويل الشعر الخشن الجاف إلي شعر ناعم لا يوجد معاناة كبيرة مهما كانت صعبة مثل تمشيط الشعر الخشن والمجعد، فنحن نعاني من مشكلة الشعر الضعيف والمتساقط وأيضاً من مشكلة الشعر الخفيف ولكن بإمكاننا السيطرة على ذلك باستخدام كريمات طبيعية لتنعيم الشعر وتناول فيتامينات ومكملات غذائية، ولكن يعتقد البعض أن مشكلة الشعر الخشن المجعد لا يمكننا السيطرة عليها إلا من خلال تطبيق كريمات فرد الشعر، ولكن نحن اليوم جئنا لكي بكريم منزلي بمكونات طبيعية في متناول يدك يساعد على تنعيم الشعر.

سوف نتعرف معاً على طرق متنوعة لتنعيم الشعر والتخلص من تجاعيد الشعر:

نقوم بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتين من شمع العسل وتوضع بحمام مائي حتى طان تذوب وتقلب من حين لآخر حتى تتجانس المكونات معاً، وفي إناء مزج زيت الجوجوبا مع ملعقتين من النشا ومعلقة من فيتامين أي ويضاف خليط الجوجوبا مع خليط زبدة الشيا وتقلب حتى تمام التجانس، ويضاف أي نوع من الزيت العطري، وتقلب المكونات معاً جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، ونضع الخليط في إناء نظيف ويترك حتى يصبح جاهز للاستخدام اليومي لفرد الشعر.

وصفتنا اليوم أقوي كريم طبيعي لتنعيم الشعر نقوم بوضع كمية من زيت جوز الهند مع أربع ملاعق من زبدة الشيا في إناء وتوضع بحمام ماء دافئ وتترك لعدة ثواني، ومن ثم نضيف لها زيت الزيتون وزيت اللوز وأكليل الجبل وملعقتين من هلام الصبار وبعض قطرات البابونج وفيتامين أي نخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي ويوضع في برطمان ويستخدم بشكل يومي للتخلص من مشاكل الشعر.