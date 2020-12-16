أقوي وصفة جهنمية لتطويل وتكثييف وانبات فراغات الشعر بسرعه رهيبة

أقوي وصفة جهنمية لتطويل وتكثييف الشعر من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات والفتيات هي مشكلة الصلع وتساقط الشعر والشعر الخفيف، وقد نتعرض لها بسبب الإفراط من تطبيق المكونات الكيميائية للشعر سواء من خلال الصبغة أو الكريمات أو فرد الشعر بالطرق الجديدة، والقيام باستخدام مصففات الشعر الهوائية التي تزيد من جفاف الشعر وفقدان مرونته، ولكن نحن هنا اليوم لنساعدك في إعادة كثافة وطول الشعر بمكونات طبيعية موجودة تعرفي عليها الآن.

أقوي وصفة جهنمية لتطويل وتكثييف الشعر

بعد اليوم لا يوجد أي داعي لتطبيق الكريمات الكيميائية للعناية بالشعر وجربي المكونات الطبيعية لزيادة طول الشعر منها:

عصير البطاطا

تعمل على تعويض ما يفقده الشعر من فيتامينات ومغذيات هامة للشعر، من خلال أخذ عصير البطاطا وتدليك فروة الرأس بها، مع الحرص على تناول الأطعمة المليئة بالمعادن والفيتامينات الهامة.

جوز الهند

نخلط كلاً ملعقة كبيرة من جوز الهند مع ملعقة من القرفة وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس، ويطبق المزيج على فروة الرأس مع التدليك بأطراف الأصابع بحركات دائرية، ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

زيت بذور الكتان

بذور الكتان من أفضل الوصفات لتطويل الشعر نقوم بخلط ملعقة من زيت بذور الكتان الخام، مع علبة من الزبادي حتى تمتزج المكونات معاً ويطبق على الشعر من فروة الرأس ويترك لمدة ساعة كاملة ومن ثم يغسل الشعر ويتم تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.