تحضير اقوى سيرم طبيعي للشعر الخشن الجاف في المنزل سيصبح كالحرير

تحضير اقوى سيرم طبيعي للشعر الخشن أصبح لا يستغنى الكثير عن سيروم الشعر الذي انتشر مؤخراً من ضمن منتجات العناية بالشعر وحاز على إقبال فئة كبيرة من الأشخاص، ولكن البعض الآخر لن يفضل استخدام نظراً لتركيبته الكيميائية فأنهم يميلون دئماً لتطبيق وصفات طبيعية ولن يعلمون البديل، وبسبب حرصنا الدائم على أن نوفر لكي كل ما هو جديد وحصري فيما يتعلق بجمالك جئنا لكي بمكونات طبيعية لعمل سيروم للشعر.

يقي الشعر من تكون الرطوبة والأتربة عليه ويكون بمثابة طبقة عازلة تحميه من أشعة الشمس.

يزيد من لمعان ونعومة الشعر بشكل طبيعي.

يمنع تشابك خصلات الشعر.

تخلصك من مشاكل تلف أو تقصف الشعر وهيشان الأطراف.

تعرفي معنا على طريقة الحصول على سيروم طبيعي للشعر في منزلك:

نقوم بأخذ كمية من زيت الأركان، مع كمية من زيت الأفوكادو وكمية أخيرة من زيت الخروع، وتخلط المكونات سوياً ويوضع المزيج في زجاجة رزاز، ويتم تطبيقه يومياً على خصلات الشعر بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.

نخلط 100 ملي من زيت الخروع، والقليل من زيت خشب الورد، وتخلط المكونات معاً ومن ثم نسكب المزيج في زجاجة بخاخ، ونحتفظ بها، وترج جيداً وتحفظ بمكان مظلم ويطبق بشكل يومي، ومن الممكن إضافة كمية من زيت جوز الهند للتقليل من سماكة ولزوجة زيت الخروع.