طريقة عمل مزيل العرق بزيت جوز الهند في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

مزيل العرق من أهم المستحضرات الخاص بالجسم التي يبحث عنها الكثير من النساء والرجال، لأن ريحة العرق الكريهة التي يفرزها الجسم تجعل الناس ينفرون من بعضهم البعض، والعناية برائحة الجسم تجعلنا طول اليوم في حالة مزاجية طيبة، ونؤدي أعمالنا بكل حيوية ونشاط، وهناك أنواع كثيرة من مركبات إزالة العرق، التي نستخدمها في إزالة الروائح الغير مرغوبة والمنفرة، مثل مركب إزالة العرق بجوز الهند، وهناك تركيبة ماء الورد وخل التفاح، وكثير من السيدات يقومون بتصنيع المواد المزيلة للعرق في المنزل، لأن تكلفة شرائها من المحلات والصيدليات أصبحت كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات مزيل العرق بزيت جوز الهند وصودا الخبز

يحتوي هذا النوع من مزيل الروائح الكريهة من الجسم على المكونات الأتية:-

عدد 3 أكواب من زيت جوز الهند. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. عدد 3 أكواب من نشا الذرة. واحد ملعقة كبيرة من صودا الخبز. 3 ملاعق كبيرة من مادة شمع العسل. عدد 10 قطرات أو 15 قطرة من زيت أساسي.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير مزيل العرق وهى كما يلي:-

القيام بوضع الزبدة وشمع العسل والزيت على النار، حتى تذوب هذه المكونات مع بعضها البعض.

القيام بإضافة نشا الذرة وصودا الخبز بعد القيام برفع الخليط من النار.

نقوم بخلط هذه المكونات السابقة مع بعضها.

نقوم بإضافة زيت العطر الأساسي.

نقوم بوضع الخليط في إناء حتى يبرد.

نقوم باستخدام هذا الخليط كل صباح، ونتركه لمدة تتراوح ما بين 3 دقائق إلى 4 دقائق حتى ينشف قبل ارتداء الملابس.

طريقة إزالة أثار مزيل العرق من الملابس

نستطيع التخلص من آثار المزيل التي توجد على الملابس، من خلال استخدام معجون صودا الخبز والماء وإتباع الخطوات التالية:-