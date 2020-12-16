تبيض الوجه في 5دقائق بالنشا لتوحيد البشرة وشد الوجه والرقبة

تبيض الوجه في 5دقائق بالنشا، يعد النشا أو الكورن فلور كما يطلق عليه في العديد من البلاد العربية من المواد الطبيعية الممتازة في توحيد لون الجسم والوجه والتخلص من آثار وتصبغات الشمس حيث تتعرض البشرة للكثير من المشاكل مثل تلوث الهواء والإجهاد اليومي والتعرض إلى أشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، مما يشعر الكثير من الفتيات والنساء بالاستياء تجاه لون بشرتهن، مما يؤدي إلى إفراط الكثير من الفتيات في وضع الميك أب كي تخفي عيوب البشرة، وهنا يأتي دور المواد الطبيعية والنشا في إعادة جمال ونضارة البشرة من جديد وتبيض الوجه في يوم واحد فقط سوف يتم ملاحظة تغير لون الوجه وأصبح أفضل مما كان عليه.

تبيض الوجه في 5دقائق بالنشا والزبادي

تبيض الوجه في 5دقائق بالنشا لا يحتاج إلى مجهود أو مواد مكلفة فيمكن بكل سهولة الحصول على ما تريدين بأقل تكلفة وبنتائج مرضية والنشا مع الزبادي يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها من جديد ويجعل ملمس البشرة ناعم كنعومة بشرة الأطفال.

ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا.

ملعقة كبيرة زبادي أو روب.

ملعقة صغير عسل أبيض.

نخلط النشا مع الزبادي والعسل جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بتنظيف البشرة ووضع الماسك عليها وعلى منطقة الرقبة. نترك الخليط على الوجه لمدة ثلث ساعة. نغسل الوجه بالماء الدافئ ونكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع. يعمل العسل على تبيض الوجه3 درجات في أقل وقت عند إضافته إلى الزبادي والنشا.

مكونات ماسك الزبادي مع النشاطريقة التحضير والاستخدامالكركم والنشا لوجه مشرق

يعد الكركم من المواد الطبيعية الممتازة للبشرة والجسم وتفتيح البشرة في وقت قصير وإعطائها نضارة وإشراق وشباب دائم، ويعد الكركم والزنجبيل من أسرار جمال بشرة السعوديات نظرًا للفوائد المذهلة للكركم والزنجبيل للبشرة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج.

ملعقة واحدة صغيرة صودا خبز أو بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نخلط المكونات التي لدينا في وعاء مناسب حتى تتداخل المكونات. نفرد الماسك على الوجه وننتظر حتى مرور 20 دقيقة. نغسل الوجه والرقبة ونعمل على ترطيب الوجه بماء الورد. نستخدم الماسك مرتين في الأسبوع.

مكونات ماسك تبيض الوجه في 5دقائق بالنشا والكركمطريقة التحضر والاستخدام