تطبيق صحتي وخطوات التسجيل للحصول على حجز لقاح الوقاية من كورونا

تزداد عمليات البحث في الفترة الاخيرة نحول لقاح فيروس كورونا خاصة بعد الإعلان من قبل وزارة الصحة العالمية عن إنتاج واكتشاف لقاح كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رابط الدخول على تطبيق صحتي وخطوات تسجيل المتقدمين لكي يتمكنوا من الحصول على لقاح كورونا، وبحسب انفوجرافيك نشرته وزارة الصحة عبر تويتر نوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال خطوات التسجيل.

الدخول على الصفحة الرسمية تويتر لوزارة الصحة

يتم أولاً تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد وبعدها اختيار لقاح كورونا (كوفيد 19) من أجل تعبئة نموذج الطلب

وبعدها يتم تحديد المستفيد من اللقاح

إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب

أخيراً إكمال الطلب بالضغط على أيقونة التالي

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي:موعد التسجيل :

أعلنت الوزارة أن بدء التسجيل في التطبيق من يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر ديسمبر من هذا العام، وذلك من خلال تطبيق “صحتي” حيث أشارت في الإعلان أن هذا اللقاح له فاعليته بعد عدداً من المراحل التي تم اختباره من أجل فحص مدى فاعليته وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، كما أكدت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة نوضحها من خلال هذا المقال.

المواطنون والمقيمين من هم فوق ال 65 سنة أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى

والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40

من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو السكري – أمراض الكلى المزمنة – أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية – مرض الانسداد الرئوي المزمن – من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة

المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة + باقي الممارسين الصحيين

ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية : الربو – السكري – أمراض الكلى المزمنة – أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية – مرض الانسداد الرئوي المزمن – السرطان النشط

من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 إلى 40

1- الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى :2- الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية :3- الفئة الثالثة المستهدفة في المرحلة الثالثة :

تعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة التي تم الإعلان عنها وهي تشمل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في أخذ اللقاح، وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال الخطة المحددة المسبقة من قبل الحكومة منذ لحظة بداية الجائحة، واستكمالاً لكافة الجهود التي تقوم بتأديتها للتصدي لمواجهة هذه الأزمة، والهدف الرئيسي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الزائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.