طريقة عمل جل الحواجب بثلاث طرق سحرية ورهيبة في المنزل

جل الحواجب، تعتني كل السيدات على خروجها بمظهر جميل ورائع، وتقوم بالعناية حواجبها تساعد على إبراز جمال الوجه، حيث ان جل الحواجب يساعد على تحديد الحواجب ويعمل على ثبتها لوقت طويل ويحافظ عليها دون الحاجة إلى شرائها من الخارج لأنها في بعض الأحيان تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على الحواجب وسقوطها، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وثلاث طرق لتحضير جل الحواجب الرائع وكيفية استخدامه. الطريقة الاولى لعمل جل الحواجب الطريقة الاولى لعمل جل الحواجب سوف نتعرف على مكونات وخطوات تحضير جل الحواجب كالتالي:- المكونات جيلاتين

5 قطرات من زيت اللافندر (أو الروزماري أو الزعتر)

ماء دافئ خطوات التحضير تحضير طبق ونخلط به الماء مع الجيلاتين ثم نضيف قطرات زيت اللافندر مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح المزيج سائل جاهز لرسم الحواجب. قومي بإضافة جل الحواجب في علبة ماسكارا فارغة ونظيفة. الطريقة الثانية لتحضير جل الحواجب الطريقة الثانية لتحضير جل الحواجب سوف نتعرف على مكونات وخطوات تحضير أخري جل الحواجب وهي كالاتي:- المكونات ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

رشة من بودرة ظلال العيون البنية.

ملعقة صغيرة من جل الشعر خفيف القوام. خطوات التحضير تحضير طبق قومي بخلط كل المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح المزيج سائل وجاهزة للاستخدام. قومي بوضع جل الحواجب في علبة ماسكارا فارغة نظيفة مع استخدام الفرشاة والتمشيط الى أعلى وتوزيعها جيداً. الطريقة الثالثة لعمل جل الحواجب سوف نتعرف على طريقة أخرى لعمل جل الحواجب وهي كالتالي:- المكونات ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من البن.

كبسولة من فيتامين E.

جل الصبار الطازج. خطوات التحضير نقوم بتحضير طبق ونضيف به ملعقة صغيرة من البن مع نصف كمية المكونات الباقية، ونقوم بالمزج الجيد حتى يصبح سائلة جاهز. نقوم بوضع جل الحواجب في علبة ماسكارا فارغة حتى حين الاستعمال. كيفية استخدام جل الحواجب كيفية استخدام جل الحواجب سوف نتعرف على كيفية استخدام جل الحواجب كالتالي:- قومي بتمشيط الحواجب بالفرشاة بطريقة طبيعية إلى أعلى. ضعي فرشاة ماسكرا نظيفة في جل الحواجب ثم إزالة الكمية الزائدة منها. قومي بفرد جل الحواجب على الحاجب باستخدام فرشاة الماسكرا من الجانب اول العين حتى آخرها. قومي بإزالة الكمية الزائدة من جل الحواجب من على الحاجب، ونتأكد من مظهر الحاجب بشكل جميل ورائع جداً.

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