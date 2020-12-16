اتحداكي ان لم تبيض جسمك كله من اول مرة بملعقة واحدة ستزيل سواد 20 سنة مش هتصدقي بياضك

تسعى جميع السيدات إلى أن تكون جميلة وتحافظ على هذا الجمال بالإضافة إلى المحافظة التامة على جسمها، فتقوم بمعاينة أدق التفاصيل في جسدها، ومن هنا تسعى إلى توحيد بشرتها وتوحيد لونها، ولذلك في هذا البحث سنتعرف على خلطات لتبيض البشرة وتوحيد لون الجسم، فهي مجموعة من الخلطات الرهيبة لتوحيد لون الجسم. خلطة عصير الليمون لتبييض الجسم خلطة عصير الليمون لتبييض الجسم المكونات: ثلاث حبات من الليمون (وهذا يتم حسب الكمية المراد استخدامها).

بعض من ماء الورد او يمكن استبدالها ببعض من السكر. طريقة التحضير: قومي بعصر حوالي ثلاث حبات من الليمون.

وقومي بإضافة بعض من السكر أو بعض من ماء الورد.

ادهني جسمك كله بهذا الخليط.

وهذا الأمر لابد من وضعه قبل القيام بعملية الاستحمام بحوالي ربع ساعة.

ولابد من تكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين نتائج رائعة.

سوف يصبح جسمك كله لون واحد بالإضافة الى التخلص من جميع الأماكن الداكنة في الجسم. خلطة عصير الخيار خلطة عصير الخيار المكونات: خمس حبات من الخيار تقريبًا ( وهذا يتم تحديده حسب الكمية المراد استعمالها). طريقة التحضير: قومي بتحضير الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بتقطيع هذه الحبات من الخيار.

وذلك من أجل وضعها في الخلاط.

اخلطي هذه الحبات حتى تعطي اللون الاخضر المتميز.

ضعي عصير الخيار على جسمك بالكامل ثم افركيه جيدا.

ويترك حوالي ساعة على الجسم ثم بعد ذلك قومي بعملية الاستحمام.

وقومي بتكرار هذه العملية لمدة أسبوع أو أسبوعين وسوف تجدين نتائج ممتازة. خلطة الحلبة مع صفار البيضة خلطة الحلبة مع صفار البيضة المكونات: بيض لو بيضتان حسب الكمية التي سوف تستعمليها.

نصف كوب من الحلبة المطحونة. طريقة التحضير: في البداية قومي بطحن الحلبة جيداً حتى تصبح كالبودرة.

قومي بعد ذلك بفصل البياض عن الصفار الذي بداخلها.

ضعي هذا الصفار على الحلبة المطحونة وامزجي الخليط جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على جسمك.

اتركيه على جسمك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بالاستحمام وسوف تلاحظين الفرق.

ولكن ملحوظة هناك كثير من السيدات لا ترغب في هذه الخلطة نظراً لرائحة الحلبة ولكن لها نتائج ممتازة.

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