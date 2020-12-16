العمود الفقري هو أساس الهيكل العظمي، وأهم جزء من العظام الذي يجب الحفاظ عليه نظرًا لكونه أسس استقامة الجسم، وأي خلل به يؤثر على مختلف عظام الجسم ومفاصله، وعن ذلك نبهت مدينة الملك فهد الطبية لبعض العادات اليومية التي تحدد سلامة العمود الفقري، وهي في التالي:

نصائح طبية للمحافظة على سلامة العمود الفقري:

ضرورة الحفاظ على الوزن في المعدل المناسب، وتجنب زيادة الوزن التي تؤدي إلى آلام الظهر.

عند استخدام الكمبيوتر يجب أن تكون العينان في وضع أفقي والرأس عاليًا، وتجنب ثني الرقبة تمامًا، وذلك من شأنه أن يزيد الضغط على العمود الفقري مسببًا تضررًا به ويسبب الآلام.

عند حمل الأشياء جعل الركبتين في وضع منثن مع الميل بالجذع للأمام لجعل الحمل موزعاً على الجسم، وعدم جعل الحمل يميل بالجذع للخلف، حتى لا يتضرر العمود الفقري.

عند القيادة يجب أن يتم الجلوس بحيث يكون المقود في مستوى الصدر، وكرسي السيارة قريباً من المقود، والقدم قريبة من دواسة البنزين، والحذر من الجلوس في وضع ثابت لفترة طويلة، لعدم تيبس العمود الفقري.

عند الجلوس لفترة طويلة يجب لأن يهتم الفرد بالحركة كل فترة لتجنب الشد العضلي في الظهر الذي يسبب حدوثه آلاما شديدة خصوصا لأصحاب الأعمال المكتبية.

أفضل وضع للنوم هو النوم على الجانب الأيمن مع ثني الرجلين قليلا، وإسناد الرجل العليا على وسادة رأس بارتفاع مساو لارتفاع كتفك للحفاظ على راحة الرقبة واستقامة العمود الفقري.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.