اسباب حرقة القدمين لدى النساء، عادة ما ترتبط بأمراض أو اضطرابات وحالات صحية، حيث تعد حرقة القدمين عرض صحي ودليل على وجود مشكل ينبغي علاجها، وعن تلك الأسباب أورد موقع "ويب طب" أهمها وهي في التالي:

اسباب حرقة القدمين لدى النساء:

نقص العناصر الغذائية إما لسوء التغذية أو عدم قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية يضر الأعصاب ويسبب حرقة القدمين.

حرقة القدمين من الأعراض الشائعة لدى مرضى السكري، يرافقها ألم وخدر ووخز في اليدين والقدمين.

اضطرابات الهرمونات خلال فترة الحمل يسبب حرقة القدمين.

التغيرات في الهرمونات لدى النساء خلال سن اليأس وانقطاع الطمث يزيد من التعرض لحرقة القدمين.

الإصابة بالتلوثات الفطرية وهي حالة صحية تسمى قدم الرياضي.

التعرض للمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ، الرصاص، الزئبق يسبب حالة سخونة القدمين.

الخضوع للعلاج الكيميائي بسب الإصابة بالأمراض السرطانية حيث يضر ذلك الأعصاب ويسبب حرقة القدمين.

الإصابة بمرض اعتلال الأعصاب الوراثي.

الإصابة بمرض الكلى المزمن، واضطراب وظيفتها يسبب تراكم السموم داخل الجسم ويؤدي إلى اعتلال عصبي وتضرر الأعصاب.

مرض قصور الغدة الدرقية من المسببات الرئيسية لحرقة القدمين.

مرض الإيدز يعد مسبب رئيسي لحرقة القدمين.

الإصابة بمتلازمة غيلان باريه.

وجود اعتلال عصبي متعدد التهابي مزمن مزيل للنخاعين.

الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية .

الإصابة بمرض الساركويد يعرض القدمين للحرقة.

علاج حرقة القدمين لدى النساء:

علاج المرض الصحي المسبب والسيطرة على أعراضه.

ارتداء الأحذية المناسبة للطقس والجوارب القطنية.

العناية بنظافة وصحة القدمين.

التغذية السليمة وشرب السوائل الكافية.

تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة قدر الإمكان.

تبريد القدمين قبل النوم وبعد المشي الطويل بغسلهما بالماء البارد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.