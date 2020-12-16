اصبغى ولونى شعرك فى البيت بألوان مختلفة وبمكونات طبيعيه من منزلك بدون حناء ولا اكسجين وبدون شيب والنتيجة مذهلة ومجربة!

تجد بعض النساء عملية صبغ الشعر من الأعمال المرهقة والصعبة جداً خاصة عند الذهاب كثيراً غلى صالون التجميل وتكلفها الكثير من النفقات، ولكننا أتينا إليكم اليوم بأسهل طريقة يمكنك اتباعها لتنفيذ عملية صبغ الشعر بنفسك في البيت فكل ما تحتاجين إليه الأدوات ونوع جيد من صبغات الشعر واتبع الارشادات.طريقة صبغ الشعر في البيت
تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يجب عليك أن تتبعيها حتى تحصلين على لون شعر أكثر من رائع والتي تتم كما يلي:
- الخطوة الأولى يجب أن تقومين بتحديد لون شعرك تحت ضوء الشمس لأن لون الشعر ينعكس فيمكن أن يكون شعر أسود مائل إلى الأحمر أو الأشقر والبني ويكون هذا لون شعرك الحقيقي.
- الخطوة الثانية لابد من أن تحددين لون بشرتك ليكون من السهل عليك اختيار لون صبغة مناسب للون الشعر والبشرة.
- الخطوة الثالثة قومي بتحديد لون الصبغة التي يكون الأنسب إليكِ، كما يمكنك اختيار اللون التي ترغبين به ويكون من الأفضل إذا وقع اختيارك على اللون الأقرب لشعرك ولبشرتك.
- الخطوة الرابعة عليكِ الخطوة الرابعة عليكِ الصبغة وتتم عن طريق احضار وعاء وفرشاة واخلطي جميع مكونات الصبغة مع بعضها بعد أن تقومي بقراءة التعليمات المدونة على العبوة.
- ثم احضري غطاء بلاستيك خاص بصبغ الشعر ضعيه على كتفيك حتى لا تتلطخ ملابس بالصبغة، وقبل ذلك تكوني قد جهزتي شعر عن طريق تمشيطه بمشط واسع لفك التشابك وتقسيمة إلى 4 أجزاء.
- ثم ابدئي في وضع الصبغة على خصلات الشعر ولف الشعر مع بعضه على هيئة كحكة ويتم تغطيته بغطاء الاستحمام للمدة المطلوبة بعدها يغسل بالماء والشامبو.
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