اصبغى ولونى شعرك فى البيت بألوان مختلفة وبمكونات طبيعيه من منزلك بدون حناء ولا اكسجين وبدون شيب والنتيجة مذهلة ومجربة!

تجد بعض النساء عملية صبغ الشعر من الأعمال المرهقة والصعبة جداً خاصة عند الذهاب كثيراً غلى صالون التجميل وتكلفها الكثير من النفقات، ولكننا أتينا إليكم اليوم بأسهل طريقة يمكنك اتباعها لتنفيذ عملية صبغ الشعر بنفسك في البيت فكل ما تحتاجين إليه الأدوات ونوع جيد من صبغات الشعر واتبع الارشادات.

تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يجب عليك أن تتبعيها حتى تحصلين على لون شعر أكثر من رائع والتي تتم كما يلي: