علاج نهائي للتخلص من شيب الشعر والشيب المبكر بدون صبغة وتقوي وتكثف الشعر، تعد مشكلة شيب الشعر والشيب المبكر من أكثر الأمور الشائعة التي تسبب الإزعاج والضيق خاصة في مرحلة عمرية مبكرة، وذلك لأن ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي في فروة الرأس أصبح غير مرتبط بسن معين فقد يظهر في أوائل العشرين ويكون غير مستحب نظراً لصغر السن، وهذا قد يرجع لسوء التغذية أو التعرض لأشعة الشمس بصفة مستمرة مما يتسبب في ظهور الشيب المبكر في الشعر.

خلطة فعالة للقضاء علي شيب الشعر والشيب المبكر بدون صبغة ومفيدة للشعر

شيب الشعر والشيب المبكر يمكن التغلب عليه من خلال أفضل وصفة علاج الشيب وذلك لأنه تتوافر وصفات طبيعية للقضاء علي الشيب والشعر الأبيض بنتيجة فعالة، مما تمنحك شعر طبيعي خالي من أي شيب وذلك لأنها تتكون من مكونات طبيعية تعمل علي علاج الشيب نهائياً وتمنحك شعر قوي وصحي كما تعيد إليه حيويته ولونه الطبيعي.

خلطة بذور الحلبة والقهوة وأوراق الريحان للتخلص من شيب الشعر والشيب المبكر

هذه الخلطة من أفضل الخلطات الفعالة لعلاج الشيب والشيب المبكر حيث تحتوي علي بذور الحلبة والتي تساعد علي وقف ظهور الشيب والشعر الأبيض، كما تساعد القهوة علي تغميق لون الشعر وتحوله إلي لونه الطبيعي بدون صبغة، أما أوراق الريحان تحد من ظهور اللون الأبيض علي الشعر كما تحفز فروة الرأس علي إنبات شعر جديد مما تزيد من كثافة وقوة الشعر.

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير أوراق الريحان.

2 ملعقة كبيرة من عصير أوراق النعناع.

يتم نقع بذور الحلبة في كوب من الماء الساخن لمدة ساعتين حتي يسهل طحنها، وبعد مرور الوقت يتم خلطها مع باقي المكونات حتي نحصل علي قوام متجانس.

توضع الوصفة علي شعر مبلل مع التركيز علي أماكن الشيب، وتترك لمدة من 3 ساعات إلي 4 ساعات.

يتم غسل الشعر بالشامبو الطبيعي والماء الفاتر، وتكرر وصفة التخلص من شيب الشعر نهائياً مرة واحدة في الأسبوع مع تكرارها للحصول علي اللون الطبيعي للشعر.

مكونات وصفة التخلص من شيب الشعر والشيب المبكرطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها علي الشعر للقضاء علي الشيب