اسرار عمل بلح الشام المقرمش واصابع زينب في البيت بأسهل طريقه واروع طعم واحلى من الجاهز وتحدى

يعتبر بلح الشام من أشهى وألذ الحلويات الشرقية المعروض تحضيرها في شهر رمضان الكريم، ولكن يمكن لكل أم يحب أولادها هذا النوع من الحلويات تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

هو من ألذ أنواع الحلويات الشرقية ويتم تحضيرها كما يلي:

1 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة نشا.

4 بيضات كبيرة الحجم.

4/1 ملعقة من الزعفران.

4/1 كوب زيت.

1 ملعقة من الحبهان المطحون.

3/4 كوب ماء.

ذرة ملح.

ذرة صبغة زعفران.

قطر بارد.