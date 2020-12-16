اسرار عمل بلح الشام المقرمش واصابع زينب في البيت بأسهل طريقه واروع طعم واحلى من الجاهز وتحدى

يعتبر بلح الشام من أشهى وألذ الحلويات الشرقية المعروض تحضيرها في شهر رمضان الكريم، ولكن يمكن لكل أم يحب أولادها هذا النوع من الحلويات تحضيرها في المنزل بكل سهولة.طريقة عمل بلح الشام
هو من ألذ أنواع الحلويات الشرقية ويتم تحضيرها كما يلي:مقادير عمل بلح الشام:
- 1 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة نشا.
- 4 بيضات كبيرة الحجم.
- 4/1 ملعقة من الزعفران.
- 4/1 كوب زيت.
- 1 ملعقة من الحبهان المطحون.
- 3/4 كوب ماء.
- ذرة ملح.
- ذرة صبغة زعفران.
- قطر بارد.
- في وعاء ضعي الدقيق والنشا والملح والحبهان المطحون ثم اخلطيهم جيداً واتركيه جانباً.
- ثم احضري قدر صغير ضعي على النار وضيفي له الماء والزعفران والزيت واتركيهم على نار هادئة مع التقليب حتى يتم غليهم.
- ثم يضاف خليط الدقيق إلى الماء المغلي مع التقليب حتى يتكون لديك عجينة متماسكة وطرية.
- توضع العجينة بالعجانة الكهربائية وتقليبها بالمضرب حتى يخرج منها بخار ساخن واتركيها لتبرد قليلاً.
- يضاف البيض واحدة تلو الأخرة ولكن تدريجياً وليس دفعة واحدة مع تشغيل العجانة وعندما تصبح العجينة على هيئة كتلة ضيفي البيضة الأخيرة.
- قومي بوضع العجينة بكيس الكريمة مع استخدام فتحة النجمة، واحضري صينية الفرن وخلفيها بورق الزبدة ثم شكلي العجينة في صورة حلقات وتركيها بالثلاجة لتتجمد وتتماسك.
- احضري طاسة وضعي بها زيت غزير واتركيه على النار لتغلي ثم قومي بوضع قطع بلح الشام في الزيت ليتم تحميرها من كافة جوانبها ومن ثم ترفع وتوضع بالقطر مباشرة وقدميها بالهناء والشفاء.
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