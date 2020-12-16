طريقة عمل مزيل العرق بالليمون لإزالة رائحة العرق وتفتيح الإبط في المنزل

يعد مزيل العرق من الأمور الضرورية التي يحتاجها كل إنسان وخاصة في شهور الصيف، حيث يسبب العرق رائحة كريهة مزعجة وتسبب الاحراج لدى الكثير من الناس، فيقمون باللجوء إلى تركيبات غير طبيعية تحتوي على مواد كيمائية تضر الجلد، وتسبب الاحمرار وتهيج الجلد، ويحتوي مزيل العرق على ماء الورد والليمون، وهم عاملان اساسيان في تفتح منطقة الإبط وإزالة رائحة العرق الكريهة، ويعمل أيضاً على غلق مسام الجلد في هذه المنطقة، ويمنع ظهور الشعر فيها، وسوف نشرح لكي من خلال موقع ثقفني، كيفية صنع مزيل عرق طبيعي بقوة الليمون الطبيعية التي تساعدك على التخلص من الروائح الكريهة.

مكونات عمل مزيل العرق في المنزل

يمكن عمل المزيل بكل سهولة وبساطة في المنزل من خلال المكونات الآتية:-

ربع كوب من عصير الليمون. نصف كوب من ماء الورد. مكعب من الثلج. ثلاث ملاعق من الجلسرين. عبوة بخاخ فارغة.

طريقة التحضير

سوف نشرح لكي طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي بالليمون وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار كوب كبير ثم نضع عصير الليمون وماء الورد ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضع مكعب الثلج ثم نضيف الجلسرين ونقلب المكونات كلها مع بعض ونتركهم في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نخرج الخليط من الثلاجة ونضعه في علبة البخاخ ونقوم برج العبوة جيداً قبل الاستخدام حتى تختلط المكونات مع بعض.

فوائد الليمون للجسم

يحتوي الليمون على فوائد كثيرة تساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة وهى كما يلي:-