طريقة عمل صابون الغار السحري لتفتيح البشرة وتنعيم الشعر وشد التجاعيد

صابون الغار يعتبر هو نوع من أنواع الصابون الذي انتشر بطريقة رهيبة في جميع أنحاء العالم وكان أول بداية انتشاره في حلب، وتتمّ صناعته من خلال زيت وهو عصارة زيت الزيتون، ويتميز صابون الغار انه خالي من المواد الكيميائية، ويستخدم صابون الغار في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وله فوائد كثيرة ايضاً للشعر، ولابد من ان الصابون الموجود في الأسواق يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية، وسوف نتعرف متابعينا في هذا المقال على مكونات وطريقة عمل صابون الغار الرائع وفوائده للبشرة والجسم والشعر. مكونات صابون الغار مكونات صابون الغار سوف نتعرف على مكونات عمل الصابون وهي كالتالي:- 2 كوب من الماء النقي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الغار.

ملعقة صغيرة من زيت بذور القطن.

ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة.

ملعقة صغيرة من زيت النخيل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من مادة الصوديوم المطحونة. طريقة تحضير طريقة تحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابون الغار وهي كالتالي:- تحضير إناء وتسخين الماء فيه على النار وتركه حتى يغلي جيداً. نضيف بعد ذلك كل الزيوت إلى الماء ما عدا وزيت الغار ومادة الصوديوم. قومي بترك المكونات على نار هادئة لمدة ثلث ساعة، مع التحريك الجيد من حين لأخر. نقوم بإضافة زيت الغار، ومادة الصوديوم مع الاستمرار في التحريك الجيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها. رفع المكونات من على النار ونتركها جانباً أو حتى تبدأ الشوائب في الارتكاز في الاسفل. قومي بتصفية الخليط جيداً من الشوائب بواسطة مصفاة ناعمة للتخلص منها نهائياً. نقوم بوضع الخليط في طبق كبير، ثم قومي بتقطيعه إلى قطع كبيرة الحجم، وبعدها تركه جانباً لمدة عشرة أيام أو أكثر حتى يجمد تماماً، والتاكد من ان تغير لون الصابون من لونه الاخضر غلى الاصفر الفاتح وبعدها يصبح جاهز للاستخدام. فوائد صابون الغار للبشرة والشعر وشد التجاعيد سوف نتعرف على فوائد الصابون وهي كالتالي:- يعمل على التقليل من حساسية البشرة والشعر، الناتجة من المواد الكيميائية.

يعمل على الحد من ظهور الشيب في الشعر.

يساعد على التخلص من حبوب البشرة المختلفة.

يساعد على توحيد لون البشرة ويعمل ايضاً على تفتيحها.

يساعد الجلد على التخلص من الجراثيم والبكتيريا المختلفة.

يعمل على زيادة رطوبة البشرة ويغذي البشرة، ويعطيها لمعاناً ويجعلها جذابة.

يقلل من ظهور التجاعيد على البشرة، ويعالج البشرة الجافة.

يعمل على تنعيم الشعر، ويساعد الشعر على التخلص من القشرة.

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