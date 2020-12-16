طريقة عمل الدونتس السهل السريع

الدونتس هو من اكثر أنواع المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكبير والصغير، وتحضير الدونتس بالمنزل ليس بالأمر الصعب بل هو من الأشياء السهلة للغاية وهو عبارة عن قلي لعجينة الدونتس ولها اكثر من طريقة للتزيين منها على سبيل المثال الشيكولاته أو عجينة السكر .. ألخ، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة سهلة وسريعة لعمل الدونتس مثل الجاهز تماما.طريقة عمل الدونتس :
المكونات :
- كوب دقيق
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- ربع كوب من السكر
- رشه ملح
- ربع كوب من حليب البودر
- 3 بيض
- فانيليا
- كوب ماء دافئ
- نصف كوب من الزبدة السايحة
طريقة التحضير:
- نخلط جميع المكونات الجافة معا ونتركها جانبا
- نقوم بإضافة البيض والفانيليا على المواد الجافة ثم نقوم بعجنها جيدا حتى يمتزجوا معا
- نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع الاستمرار بالعجن حتى تكون لدينا عجينة متماسكة
- نقوم بإضافة الزبدة ملعقة ملعقة مع الاستمرار في العجن ونقوم بالاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينه ناعمة
- نقوم بتغطية العجينة وتركه لمدة ساعتين على الأقل حتى يختمر
- نقوم بفرد العجينة بسمك 1سم ونقوم بتقطيعها بقطاعة الدونتس على حلقات وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة
- تقلى الدونتس في زيت ساخن على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تأخذ اللون الذهبي
- نقوم بقلي الدونتس في زيت ساخن للغاية على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي تأخذ اللون الذهبي
- ترفع وتصفي من الزيت ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتزيينها بالسكر البودر أو الشكولاته
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