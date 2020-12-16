الكريم العجيب لتبييض العانة والابطين وجميع الاماكن الغامقة بالجسم نتيجة مبهره

الكريم العجيب لتبييض العانة والابطين مشكلة اسمرار المنطقة الحساسة من أكثر المشاكل التي يزداد عليها البحث بشكل مستمر، وهذا يعني أنها مشكلة كبيرة يعاني منها فئة كبيرة من الأشخاص، وقد نجد الكثير من المواقع تنصح دائماً بتطبيق أنواع كريمات عالمية وفي الغالب تكون باهظة الثمن ولن يستطيع البعض منا شرائها، لذلك فقد اهتمينا على أن نوفر لكم طريقة عمل كريم منزلي من صنع يدك بأقل تكلفة ولكن النتائج مبهرة.

تعرفي معنا على بعض الكريمات الطبيعية التي تساعد في تفتيح المناطق الحساسة بأسرع وقت دون أي آثار جانبي:

أفضل كريم طبيعي لتفتيح العانه والابطين نقوم بمزج بعض حبات اللوز المطحون مع كمية من عصير الليمون والقليل من بودرة الكركم، والقليل من العسل وكون من اللبن أو الزبادي، ونستمر في الخلط حتى أن نحصل على قوام كريمي لين، ويطبق المزيج على المنطقة المتضررة يومياً قبل الذهاب للنوم ويترك طوال الليل وبالصباح نقوم بغسل البشرة مع الحرص على تكرار الكريم من أجل الحصول على أفضل النتائج.

نقوم بإذابة 3 ملاعق من زبدة الشيا بعمل حمام مائي، ومن ثم نقوم بغلي نصف كوب من ماء الورد مع ملعقة من النشا والقليل من الماء، حتى تذوب المكونات به ويصبح لدينا قوام متماسك نضيف زبدة الشيا ويقلب الخليط ويضاف له بعض نقاط الجليسرين وبودرة الأطفال والفازلين واللوز الحلو، مع التقليب ويترك حتى يبرد ويوزع على الجسم ويترك لمدة 10 دقائق، ومن ثم نقوم بأخذ حمام دافئ وترطيب الجسم.