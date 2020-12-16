تتبيلة دجاج بانية مقرمش بالخلطة السرية لدجاج كنتاكي

تتبيلة الدجاج البانية المحمر مقرمش من أكثر الوجبات التي يعشق تناولها الأطفال ويطلبها الأمهات من المطاعم مع ملاحظة الإقبال الكبير على كل مطاعم كنتاكي ويشتهر بدجاج كنتاكي المقرمش، ولكننا اليوم أحضرنا لكم سر تتبيل دجاج البانية المقرمش بالخلطة السرية، من داخل مطاعم كنتاكي لأكبر شيفات ستمكن كل أم من عمل دجاج كنتاكي المقرمش بدون جهد وبنفس طعم المطاعم، وبتكلفة أقل بكثير تعتبر اقتصادية وعمل وجبة تكفي الأسرة كلها، بطعم مميز وشهي وأمن وصحي لكل أفراد الأسرة. طريقة تتبيلة دجاج بانية مقرمش بالخلطة السرية نحتاج إلى كيلو من دجاج بانية مخلي من العظم والجلد. يفضل عمل الوصفة بصدور الدجاج المخلي. عدد 2 كوب زبادي كبيرة. ملعقة كبيرة توابل دجاج. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة فلفل أسود. عدد 2 ملعقة كبيرة خل أبيض. ملعقة كبيرة زيت زيتون. نصف كوب دقيق أبيض. نصف كوب بقسماط ناعم فيجيتار القلي. نصف كوب من كورن فليكس مطحون خشن. طريقة وخطوات تحضير تتبيلة دجاج بانية مقرمش يخلط الزبادي مع باقي التوابل المتنوعة في مكونات السابقة، والملح والثوم البودرة والفلفل الأسود والخل وزيت الزيتون وتقليبهم معا جيدا.

ثم يضاف خليط الزبادي مع توابل في إناء عميق وتقليب كل مكونات ويضاف عليهم قطع دجاج مخلية مع تقليب مرة أخرى وتتوزع التتبيلة في كل أنحاء الدجاج.

ثم يوضع طبقة من ورق الفويل وتغطيه به الدجاج، ويدخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات حتى تتشرب الدجاج التتبيلة.

ثم يخلط البقسماط مع دقيق والكورن فليكس المطحون يجب أن يكون مطحون خشن، تضاف قطع الدجاج إلى الدقيق مع الضغط عليها بواسطة اليد حتى تتماسك.

يضاف الزيت في مقلاة صغيرة الحجم، وترفع المقلاة على نار، وتوضع بها قطع الدجاج المغلفة ويجب أن يكون الزيت ساخن قبل القلي وتحمير.

ثم تخفض حرارة النار وتترك البانية على النار حتى يتغير لونها إلى الذهبي الفاتح وتقليبها من كل الجهات حتى تنضج.

ثم تخرج من الزيت على ورق مناديل حتى تتشرب منها الزيت، وتقدم ساخنة مع الأرز الأبيض أو أرز بالكاري وسلطة الزبادي. طريقة تتبيلة دجاج بانية مقرمش بالخلطة السريةطريقة وخطوات تحضير تتبيلة دجاج بانية مقرمش

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