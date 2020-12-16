هل القطط تسبب العقم عند النساء

هل هو سبب من أسباب عقم المرأة؟ القطط تسبب العقم أحد الأسئلة التي يجب على الكثير من الأمهات طرحها في المستقبل ، حيث تمثل القطط هاجسًا مخيفًا وهاجسًا لدى بعض النساء خاصة بعد وجود مخاوف ودراسات حول العلاقة بين العقم والقطط.

مرض القطط وعقم النساء

مرض القطط ، أو داء المقوسات المعروف باللغة الإنجليزية باسم “داء المقوسات” ، هو طفيلي يصيب البشر من خلال طفيلي وحيد الخلية ، يُعرف باسم “توكسوبلازما جوندي” ، والذي يسبب أعراضًا خفيفة للإنفلونزا ، ويسبب التهابات في الجهاز التنفسي ويقمع الجهاز المناعي بسرعة الطفيل والقضاء عليه.

هل القطط تسبب العقم

أظهرت الدراسات العلمية أن فكرة القطط التي تسبب العقم هي مجرد نظرية وأسطورة ، بينما القطط من نوع ما تحمل فيروسات وبكتيريا وطفيليات معينة ، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة للسيدة الحامل ، بينما يمكن أن يصل جنينها إلى النقطة. الإجهاض ، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل.

تناول اللحوم دون تحضير كافٍ من الحيوانات التي تحمل جرثومة MRSA.

مثل اللانشون والنقانق تأكل اللحوم المصنعة.

تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا واشرب الحليب غير المسلوق بدرجة حرارة أقل من 65 درجة مئوية.

تلامس الحيوانات المصابة مع البراز أو الدم. لا تأكل الخضار والفاكهة المغسولة جيدًا.

كيفيه انتقال جرثومه القططالأمراض التي تنقلها القطط للإنسان

تساهم إصابة المرأة الحامل ببعض الأمراض في انتقال الجراثيم إلى جنينها عن طريق المشيمة ، وهو ما قد يؤدي إلى الإجهاض أو الوفاة فور الولادة ، بالإضافة إلى بعض الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى حدوث إجهاض أو وفاة. يسبب تشوهات خلقية في جسم الجنين ، مثل الإعاقة الذهنية أو البصرية. القطط سوف تنقل الشروط التالية إلى الناس

مرض السهميات

وهو مرض طفيلي يمكن أن ينتقل أيضاً من الأمهات المصابات إلى الأجنة ، من القطط أو الكلاب إلى المشيمة ، مسبباً العمى مسبباً قاتلاً للقرنية ويؤدي إلى تضخم الطحال وأمراض الكبد والتهاب الشعب الهوائية والحمى.

مرض خدش القطط

مرض ناتج عن بكتيريا “بارتونيلا هينزيلا” ، والذي ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة الجسم ، وقد سمي هذا المرض لأنه ينتقل إلى الإنسان عن طريق تطعيم القطط المصابة على جلد الإنسان للقط المصاب أو عن طريق تعريض الجروح المفتوحة أو العيون إلى لعاب القط المصاب يحمل البكتيريا. [4] تختلف شدة المرض باختلاف الصحة الجسدية والأعمار وجنسية المصاب. تنقل القطط أيضًا بكتيريا السالمونيلا ودودة القطط وطفيليات الجيارديا.تختلف خطورة المرض باختلاف اللياقة البدنية والفئة العمرية وجنسية الفرد المصاب بالقطط غالبًا ما تنقل البكتيريا ودودة القط وطفيليات الجيارديا. [5] الجواب على السؤال الأساسي في هذه المقالة هو أن القطط تسبب العقم سواء عند النساء أو الرجال ، وأن الخوف من القطط أثناء الحمل ليس له أساس سليم ، وأن بعض الميكروبات يمكن أن تنتقل من القطط التي تعيش في الخارج ، من هم النساء الحوامل أو أجنةهم. وفي نهايه المقال نرجوا ان نكون افدناكم وقدمنا لكم كل المعلومات بشأن هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.