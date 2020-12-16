سر الخلطة الهندية العجيبة للتخلص نهائيا من تساقط الشعر وانبات الفراغات في 3 أيام

سر الخلطة الهندية العجيبة للتخلص نهائيا من تساقط الشعر لكل سيدة وفتاة تواجه مشكلة الشعر بدرجة كبيرة والشعر الخفيف من مقدمة الرأس، وتبحثين عن حل فعال للتخلص من تساقط الشعر بالخلطة الهندية، فمما لا شك فيه أن السيدات تتبع الكثير من الطرق للعناية بالشعر، للحصول على الكثافة والطول المرغوب به، باتباع روتين يومي من مستحضرات العناية بالشعر، وعلى الرغم من كل ذلك إلا مشكلة تساقط الشعر من المشاكل الشائعة، لذلك حرصنا اليوم على أن نوفر لكم وصفات طبيعية فعالة في منع تساقط الشعر.

سر الخلطة الهندية العجيبة للتخلص نهائيا من تساقط الشعر

تعرفي معنا على مكونات طبيعية أثبتت قدرتها في تحفيز نمو الشعر:

الثعلب الهندي

نقوم بمزج ملعقة من الثعلب الهندي، والقليل من عصير الليمون، يدلك بالمزيج فروة الرأس ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ليلة كاملة ويشطف في الصباح.

قناع البيض:

قناع البيض والثوم نقوم بهرس بعض فصوص الثوم ونقعها في زيت الزيتون وتضرب معاً بالخلاط الكهربائي، ويضاف له صفار بيضة ويخلط مع ملعقة من العسل، ويوزع القناع على الشعر ويغطى بالنايلون ويترك لمدة نصف ساعة، ومن الأفضل وضع منشفة ساخنة على الشعر، ومن ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة، مع الحرص على تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع لمدة شهر.

بذور الكتان:

ننصح دائماً بتناول ملعقة من بذور الكتان المطحون مع كوب من الماء بشكل يومي في الصباح على معدة فارغة، ومن أجل الحصول على نتائج أفضل يتم تناول مع أطباق السلطة.