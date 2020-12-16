ما هو نظام الكيتو

الكيتو هو نظام مرتبط بالدهون مقابل انخفاض تناول الكربوهيدرات لأنه يساعد على تقليل تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون. الفكرة في هذا النظام الغذائي هي خفض الكربوهيدرات بنسبة كبيرة بحيث لا تقل عن 50 جرام في اليوم ، وبعد يومين لن يجد الجسم الوقود الذي يحتاجه وسكر الدم الذي يمده.

لذلك يستخدم الجسم الدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها ، مما يعني أنه يحرق المزيد من الدهون ، ويفقد الجسم الكثير من الدهون. لكن يجب اتباع هذا النظام الغذائي لفترات وجيزة حتى لا يؤثر على الصحة. إلا تحت إشراف طبي.

المسموح والممنوع في رجيم الكيتو

تشمل الأعلاف الصحية اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك بالإضافة إلى الخضروات منخفضة الكربون مثل الخضار الورقية مثل الدجاج والسبانخ ، يشمل النظام الغذائي الزبدة وأنواع مختلفة من الجبن. يمكن أيضًا تناول المكسرات والفاكهة وإضافة زيت الزيتون أو الكاكاو إلى الطعام.

على النقيض من ذلك ، لا يعتمد النظام على استهلاك الأرز والمعكرونة والقمح والذرة والبطاطس والسكريات ، على سبيل المثال. السندويشات والمشروبات الغازية والعصائر غير المشبعة.

كيف نتبع رجيم الكيتو؟

لا يتم احتساب الطعام الذي يستهلكه الشخص خلال نظام الكيتو الغذائي إذا شعر بالجوع ، وأكل ما جاع بعد الأشياء المذكورة أعلاه وتجنب الحظر. يجب تقسيم الأطعمة إلى ثلاث وجبات منفصلة بحيث تختلف كل وجبة وتحتوي على العناصر الغذائية المسموح بها. يمكنك شرب 8 أكواب من الماء يوميا بهذه الطريقة ، كما يمكنك شرب الشاي والقهوة ولكن بدون إضافة السكر.

الشعور بالتعب: خاصة خلال الدورة الأولى التي تتبع النظام ، حيث يحاول الجسم التكيف مع مصادر الطاقة الجديدة ، لأن هذا يعتمد على الدهون وليس على الكربوهيدرات.

الجوع سريعًا: نظرًا لأن الأطعمة التي تحتوي على الألياف التي لا تتناولها قادرة على ملء الجوع والشعور بالشبع لفترة أطول ، ويُنصح بتناول الخضروات الورقية المسموح بها في النظام.

بعض المشاكل الصحية: بسبب الاستهلاك المفرط للدهون ، قد تزداد فرصة الإصابة بأمراض القلب ، ولتجنب ذلك نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الطعام الذي نتناوله على مدار اليوم حتى لا يكون هناك زيادة في نسبة البروتين أو الدهون الغذائية الأخرى خلال الوجبات الثلاث.

اضرار رجيم الكيتو

وفي نهايه هذا المقال نرجوا ان نكون اعطينا لكم كل المعلومات التي تحتاجونها عن هذا النظام والله الموفق والمستعان.