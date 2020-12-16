طريقة عمل عجينة الكريب بمكونين فقط

يعتبر الكريب هو من اشهر الأطباق الشهية إلى يفضلها الكثيرين منا وهو من الأطباق السهلة التي يتم تحضيرها في المنزل حيث ان مكوناتها موجودة في البيت ويوجد اكثر من نوع للكريب يوجد الكريب الحلو والكريب الحادق ومن خلال هذه المقال سنتعرف على كيفية تحضير عجينة الكريب وطرق الحشو . طريقة عمل عجينة الكريب : طريقة عمل عجينة الكريب : المقادير كوب دقيق ابيض

3 ملاعق ذبدة سايحة

كوب حليب

كيس فانيليا أو ربع ملعقة زبدة سائلة

2 بيض

ملعقة كبيرة سكر طريقة التحضير : نقوم بخلط الحليب والبيض في الخلاط الكهربائي

ثم نقوم بإضافة السكر والفايليا للخليط ونستمر في الخلط

نضع الخليط في إناء عميق ثم نقوم بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزج الدقيق مع الخليط

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونقوم بدهنها بالزبدة

نقوم بتوزيع جزء من العجينة في المقلاة

ننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر

نكرر هذه العملية مع باقي العجين طريقة عمل كريب النوتيلا : طريقة عمل كريب النوتيلا : المقادير : عجينة كريب

كوب نوتيلا

شرائح فراولة

شرائح موز طريقة التحضير نقوم بدهن عجينة الكريب بالنوتيلا ثم نقوم بإضافة شرائح الفراولة والموز ثم نقوم بطي الكريب طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة : طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة : المقادير عجينة كريب

كيلو لحم مفروم

اربع بصلات مفرومين

كوب مشروم حسب الرغبة

4 ملاعق زيت

كسبره ناعمة

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة طريقة التحضير: نقوم بتحمير البصل في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي

نقوم بإضافة المشروم في المقلاة ثم اللحمة المفرومة ونقلبهم جيدا حتى تنضج اللحمة

نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكسبرة المفرومة ونخلطهم جيدا ونتركهم علة النار لمدة من دقيقتين إلي خمس دقائق ثم نتركهم حتى تبرد

نقوم بتحضير الكريب كما ذكرنا سابقا

ونقوم بحشو الكريب باللحمة المفرومة ونقوم بلف الكريب على شكل أصابع

نضع أصابع الكريب في صينية الخبز ونضعها في الفرن حتى تتحمر .

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