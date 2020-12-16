طريقة التعامل مع الطفل الزنان

الطفل الزنان هو ، الطفل كثير البكاء الذي يعبر عن كل مايريده بالبكاء فقط حتي ولو بأمكانه أن يعبر عن أحتياجاته بأستخدام الكلمات ولكن يستخدم البكاء وكأنها وسيلة ضغط علي الأهل حتي يلبوا له ما يريده سريعا فهذا الطفل يسبب أزعاج للأسرة ويكون طفل غير مريح وغير مقبول من المحيطين به.

مايتسم به الطفل الزنان

الطفل الزنان طفل حزين و دائمآ زعلان. فهو دائمآ غير راضي وطلباته كثيرة. لا أحد يسمع له ويحاول فهم مايريده. دائما مصاب بحالة من القلق والخوف. يحاول جذب إنتباه الأخرين له. غير مقبول من المحيطين به. يستحدم العند ويتمسك برايه حتي و لو كان خطاء. سلوكه به بعض العنف.

كيفيه التعامل مع الطفل الزنان

يجب علي الوالدين أن يتمسكوا بالهدوء أمام نوبات بكاء الطفل غير المبررة ولم يستطيع إستفزازهم ولا ينفعلوا عليه ويدركوا تمامأ إن هذا النوع من البكاء هو أسلوبه الخاص لتنفيذ رغباته.

خليك دائمآ علي موقفك بمعني إنك إذا وعدت طفلك بفعل شئ فيجب عليك الإلتزام به و إذا حرمته من شئ يحبه كنوع من أنواع العقاب فلا تجعله يستعطفك ببكاه حتي يدرك أن البكاء ليست هي الطريقة التي يحصل بها علي ما يريده.

لا تعاند طفلك ولا تقف له الند بالند فالعند يولد العند ويجب أن يكون لديك ردود منطقية سواء بالرفض أو بالقبول لطلباته.

التحلي بالصبر حتي يدرك الطفل أنه غير قادر علي أجبارك علي الرضوخ لرغباته و يعرف أنك ترفض هذا الأسلوب ويعرف أيضا أنك لا تنوي الأستجابة لما يريده .

أترك الطفل حتي ينتهي من بكاءه وبعد ذلك قرب منه بأبتسامة وأحضنه وقل له إنك تحبه ولكن لا تحب هذه الطريقة التي يتبعها وعليك تغير هذا الأسلوب حتي تستجيب لطلباته بشكل مناسب لي ولك.

تحدث مع الطفل بأستمرار وأشعره بأهميته أنك سعيد به أحكي معه شاركه أهتماماته وهواياته وأستغل مهاراته وقدراته.

أعطيه مساحة حرية للتعبير عن نفسه وعامله بالحب والحنان وبذكاء وأبتعد عن السيطرة والعصبية وكلمة (لا) وعبث الوجه.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.