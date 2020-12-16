كيف أعرف اني حامل

يحدث الحمل عندما يتطور الجنين داخل الرحم وعندما تلتحم الحيوانات المنوية من الإناث والذكور لتشكيل خلية تنفصل على مدار 9 أشهر ، أي طول فترة الحمل الطبيعية وتغذي الأم الجنين بإخراج الفضلات قبل ذلك. وقت الولادة.يحدث الحمل عندما تصادف البويضة الناضجة حيوان منوي ذكر بعد دخولها البويضة. توضع البويضة في قناة فالوب الوصلة بين المبيض والرحم ثم تنفصل الخلية المتطورة بعد مرورها وتنتقل إلى بطانة الرحم عدة مرات ويحدث الحمل كل 28 يومًا خلال الفترة بين بطانة الرحم وفترة الحيض الطبيعية للأنثى.

الاعراض المبكره للحمل

الأسبوع الأول من الحمل هو موعد الدورة الشهرية الأخيرة حتى لو لم يكن هناك حمل حقيقي ، حيث تقدر عملية الحساب من اليوم الأول حتى نهاية الدورة الشهرية وتظهر العديد من أعراض الحمل المبكرة في الوضع الطبيعي أثناء الأسابيع الأولى من الحمل وتشمل: الأعراض التالية:

الغثيان والحلق.

التميز والدوخة.

تقلصات في منطقة البطن من المشابك.

التعب والقضاء المستمر.

تقسيم منتصف الطريق.

زيادة الوزن بشكل كبير.

الشعور بألم في منطقة الثدي وخز.

ضغط دم منخفض.

تقلب المزاج انتفاخ البطن.

كثرة التبول.

يعتبر اختبار السكر من أفضل الطرق المنزلية المستخدمة في الكشف عن الحمل ويتم استخدامه عند وضع متر مكعب من السكر في الوعاء ثم إضافة ملعقة واحدة في بول المرأة وذلك لرصد رد الفعل البولي عند النساء. سكر كأنه نتوءات سكر ، يدل على وجود الحمل ، أما إذا ذاب السكر تمامًا فهذا يعني عدم وجوده.

في هذه الحالات يتم استخدام معجون الأسنان الأبيض فقط وليس اللون الآخر ، وفي هذه العملية يتم إدخال عينة من بول المرأة في وعاء به ملعقتين مكعبتين من معجون الأسنان ويتم مراقبة لون المعجون كما لو كان معجون الأسنان يتغير اللون إلى اللون الأزرق ، الأنثى حامل.

في هذه الحالات يتم استخدام معجون الأسنان الأبيض وليس اللون الآخر فقط ويتم وضع عينة من الإناث في وعاء مكون من ملعقتين للأسنان يتم فيه مراقبة لون معجون الأسنان كما لو أنه يتحول إلى اللون الأزرق وهو معجون الأسنان بينما الأنثى حامل.

كيف اعرف إني حامل بطرق منزليهكيف اعرف إني خامل باستخدام اختبار الحمل المنزلي

يعتبر اختبار الحمل المنزلي أكثر دقة من الطرق المنزلية التي ذكرناها سابقاً من أجل إجراء الاختبار بسهولة ويسر في منزلك باستخدام عينات من البول أو الدم ، وهذا الاختبار يكتشف وجود هرمون الحمل عند تأخر الدورة الشهرية. أو عندما يتم كسرها.

الحصول على نتيجه إيجابيه

عندما يظهر الشريط ، بغض النظر عن اللون ، فإنه يشير إلى وجود الحمل. في هذه الحالة ، يجب استشارة أخصائي للتأكد من وجود الحمل لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحمل ، على الرغم من أن هذا الاختبار قد يؤدي إلى نتيجة إيجابية خاطئة في ظروف قليلة جدًا.

الحصول على نتيجه سلبيه

في هذه الحالة ، تشير الدراسة إلى عدم حدوث أي حالات حمل. يمكن أن تكون نتائج التحليلات مضللة أيضًا لأنه تم العثور على سلبيات في بعض الحالات ، بما في ذلك انتهاء صلاحية فترة صلاحية الاختبار ، وإجراء الاختبار بشكل غير مناسب ، والفحص المبكر ، والحوامل جدًا ، وكميات كبيرة من السوائل ، إلخ. وفي نهاية هذا المقال نرجوا ان نكون أجبنا على كافه الاسئله بخصوص هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.