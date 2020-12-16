ضعيها على شعرك للتطويل بسرعة الصاروخ وصفة سريه رهيبة لتطويل الشعر للركب

تشعر الفتيات أحياناً أنها تحتاج لسحر قوي جداً حتى يجعلها تتألق بشعر طويل وقوي وناعم وجذاب، ولكن يمكنكِ عزيزتي أن تحصلين على كل هذا بعد استخدام أفضل الخلطات العجيبة التي تحل كافة مشكلات الشعر طبيعياً بعيداً تماماً عن استخدام المنتجات والمواد الكيماوية الضارة التي تجعل الشعر ضعيف.خلطات تطويل وتقوية الشعر
شعرك يحتاج دوماً لعناصر غذائية مثل أي عضة في الجسم وهذه الوصفات سوف تساعدكِ على أن تحصلين عليه بدون متاعب ومنها الآتي:
- وصفة فصوص الثوم وزيت الزيتون:
تعد من الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر بسرعة كبيرة جداً فما عليكِ سوي أن تقومين بإحضار بعض من فصوص الثوم وتقشيرها وهرسها بشكل جيد ثم يتم وضعها في زجاجة ويسكب فوقها قليل من زيت الزيتون واغلقيها جيداً وتترك بغرفة مظلمة لحوالي شهرين وبعدها يستخدم على الشعر مع التدليك لبضعة دقائق واتركيه لساعتين ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو وينصح بتكرار استخدام الوصفة للحصول على النتائج المطلوبة والمرضية..
- وصفة زيت الخروع:
يعد من أهم الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف فقومي بدهن الشعر من الجذور إلى الأطراف بقليل من زيت الخروع الدافئ ثم يلف بمنشفة مبللة بالماء الساخن ويترك لمدة ساعة كاملة ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم واحرصي على تكرار استخدام زيت الخروع على الشعر عدة مرات في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.
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