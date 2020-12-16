اقوى كريم طبيعى سحرى لتبيض المناطق الحساسة الداكنة وتحت الابط وكل الجسم معجزه فى التفتيح بسرعه فائقه

مشكلة كبيرة تواجهها الفتيات وهي اسمرار المناطق الحساسة ويوجد الكثير من الأسباب المؤدية إلى ذلك وأهمها عدم ارتداء الملابس القطنية واستخدام كريمات إزالة العرق والشعر ومعظمها منتجات تحتوي على مواد كيماوي تسبب اسمرار الجلد وتعمل على ظهور البقع الداكنة بالبشرة، وهذا يحتاج مواد طبيعية مفيدة جداً للجلد لا تحتوي على مواد كيماوية لذا سوف نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير كريم تبيض المناطق الحساسة.

يمكن لكريم المكونات الطبيعية التخلص نهائياً من اسمرار الجلد والبقع الداكنة في المناطق الحساسة ويمكن تحضيره في المنزل بالطريقة الآتية:

كريم الألوفيرا:

يعتبر جل الألوفيرا أو هلام الصبار من أفضل المكونات الطبيعية التي يتم استخدام بالعناية بالبشرة واستخدامه أيضاً لتبيض المناطق الحساسة فقومي بصناعة كريم الصبار المخلوط بالخيار وضعيه على المناطق الحساسة والداكنة واتركيه لمدة ربع ساعة ومن ثم غسله بالماء البارد.

الزبادي:

تعتبر من المواد الطبيعية التي تستخدم في صناعة الكريمات التجارية، ويمكن أن يستخدم بشكل مباشر على المناطق الحساسة مع التدليك لمدة 5 دقائق ويترك لمدة ربع ساعة ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر وتكرار الاستخدام للحصول على نتاج فعالة.