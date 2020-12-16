العجينة السحرية للبيتزا والمخبوزات والفطائر هشه مثل القطن

تبحث كل سيدة عن طريقة سهلة وبسيطة تساعدها في تحضير جميع أنواع الفطائر والمخبوزات ويكون من الأفضل إذا قمتي بتحضير عجينة واحدة يمكن استخدامها في تحضير أكثر من نوع، لذلك سوف نقدم إليكِ سيدة أفضل طريقة لتحضير العجينة العجيبة التي سوف تستخدم في تحضير أنواع عديدة من المعجنات.طريقة عمل عجينة المخبوزات والفطائر
هي العجينة الأكثر تحضيراً في كثير من المطابخ حيث يمكن من خلالها تحضير أشهى وألذ المعجنات والفطائر ولكنها تحتاج للمكونات وهي:مكونات عجينة المخبوزات والفطائر:
- 6 كوب دقيق أبيض.
- 6 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ثلاث أرباع كوب زيت.
- رشة ملح.
- 2 كوب ماء ساخن.
- احضري كوب ضعي به الخميرة الفورية مع قليل من السكر ونصف كوب من الماء الساخن وابدئي في ذوبان الخميرة جيداً ثم قومي بتغطيتها لتتخمر 10 دقائق.
- ثم يتم رش الحليب البودرة والملح على الدقيق في وعاء مع خلط كافة المكونات الجافة واخلطي جيداً.
- ثم قومي بعمل حفرة صغيرة وسط الدقيق اسكبي بها الزيت وما تبقى لديك من الماء الساخن ومن ثم الخميرة وابدئي في العجن باليد جيداً حتى يصبح لديك عجينة متماسكة وطرية.
- قومي بتقسيم العجينة لكرات ومن ثم يتم تغطيتها حتى تتخمر وتتضاعف في مكان دافئ لمدة ساعة.
- بعد ذلك تستطيعين استخدامها في تحضير أشهى أنواع البيتزا أو الفطائر أو المعجنات الشهية وبالهناء والشفاء.
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