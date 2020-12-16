العجينة السحرية للبيتزا والمخبوزات والفطائر هشه مثل القطن

تبحث كل سيدة عن طريقة سهلة وبسيطة تساعدها في تحضير جميع أنواع الفطائر والمخبوزات ويكون من الأفضل إذا قمتي بتحضير عجينة واحدة يمكن استخدامها في تحضير أكثر من نوع، لذلك سوف نقدم إليكِ سيدة أفضل طريقة لتحضير العجينة العجيبة التي سوف تستخدم في تحضير أنواع عديدة من المعجنات.

هي العجينة الأكثر تحضيراً في كثير من المطابخ حيث يمكن من خلالها تحضير أشهى وألذ المعجنات والفطائر ولكنها تحتاج للمكونات وهي:

6 كوب دقيق أبيض.

6 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلاث أرباع كوب زيت.

رشة ملح.

2 كوب ماء ساخن.