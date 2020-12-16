طريقة عمل صابون البابايا لتنعيم وتبييض البشرة في المنزل بأقل تكلفة

- 1/2
- 2/2
صابون البابايا من أنواع الصابون الممتازة التي تعمل على تفتيح وتبييض وتنعيم البشرة عند النساء، فيعطيها بريق ولمعان وتألق بين أقرانها، ويعمل هذا النوع من الصابون على إزالة البقع السوداء والداكنة من البشرة، ويقضي على البثور ويمنع ظهورها مرة أخرى، وطريقة الصنع السليمة للصابون يعطينا نتائج مذهلة، وصناعته في المنزل أفضل من شرائه من المحلات لأن أغلب المنتجين يقدمون منتجات ذات جودة رديئة، وضعيفة المفعول، لتخفيض تكاليف إنتاجه ويجنون أرباح طائلة من بيعه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابون البابايا في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة ممكنة.مكونات عمل صابون البابايا
هناك بعض المكونات التي يحتوي عليها هذا النوع من الصابون وهى كالآتي:-
- عدد 1 صابونة طاووس أو صابونة غار، ونستطيع الحصول عليها من أي محل عطارة.
- عدد 1 وحبة من البابايا ونستطيع أن نحصل عليها من سوبر ماركت أو مول أو محل فاكهة كبيرة.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من لبن نيدو أو أي لبن بودرة.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز النقي.
- عدد 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون نقي.
- ربع كوب من ماء الورد.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
يجب أن نتبع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابون البابايا وهى كما يلي:-
- نقوم ببشر صابونة الغار أو صابون الطاووس، بحيث تصبح قطع صغيرة، ونقوم بوضعها في وعاء عميق ويفضل أن يكون من الزجاج.
- نقوم بتقطيع حبة البابايا قطع صغيرة ونضعها في وعاء أخر.
- نقوم بوضع ثمرة البابايا بالخلاط، ونضيف إليها جميع المكونات السابقة ما عدا الصابون المبشور، ونقوم بخلط جميع المقادير بالخلاط حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض.
- نقوم بصب الخليط على الصابون المبشور ونقلبهم جميعاً، بعد ذلك نضعهم في وعاء ونضعه على النار على أن تكون النار هادئة ونقلبهم حتى يذوب الصابون تماماً، ويجب مراعاة ألا يكون الوعاء مصنوع من الألمنيوم لأنه يتفاعل مع المكونات الأخرى ويفسدها.
- يجب إضافة ماء ورد إلى الخليط إذا كان متماسكاً، ونصب الخليط في قوالب، ونتركه مدة اسبوع حتى يتجمد، بعد ذلك نقوم بإخراجه من القوالب واستخدامه.
فوائد صابون البابايا
يحتوي هذا النوع من الصابون على العديد من الفوائد وهى كما يلي:-
- يقوم بتنظيف الوجه من الشوائب والأوساخ.
- يخلص الوجه من الدهون الزائدة ويجعل الوجه مشرق.
- يرطب البشرة ويوحد لونها ويحميها من التشققات.
- يخلص البشرة من حب الشباب وحروق الشمس.
- يقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد التي تظهر بالوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صابون البابايا لتنعيم وتبييض البشرة في المنزل بأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.