طريقة عمل صابون البابايا لتنعيم وتبييض البشرة في المنزل بأقل تكلفة

صابون البابايا من أنواع الصابون الممتازة التي تعمل على تفتيح وتبييض وتنعيم البشرة عند النساء، فيعطيها بريق ولمعان وتألق بين أقرانها، ويعمل هذا النوع من الصابون على إزالة البقع السوداء والداكنة من البشرة، ويقضي على البثور ويمنع ظهورها مرة أخرى، وطريقة الصنع السليمة للصابون يعطينا نتائج مذهلة، وصناعته في المنزل أفضل من شرائه من المحلات لأن أغلب المنتجين يقدمون منتجات ذات جودة رديئة، وضعيفة المفعول، لتخفيض تكاليف إنتاجه ويجنون أرباح طائلة من بيعه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابون البابايا في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة ممكنة.

مكونات عمل صابون البابايا

هناك بعض المكونات التي يحتوي عليها هذا النوع من الصابون وهى كالآتي:-

عدد 1 صابونة طاووس أو صابونة غار، ونستطيع الحصول عليها من أي محل عطارة. عدد 1 وحبة من البابايا ونستطيع أن نحصل عليها من سوبر ماركت أو مول أو محل فاكهة كبيرة. عدد 1 ملعقة كبيرة من لبن نيدو أو أي لبن بودرة. عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز النقي. عدد 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون نقي. ربع كوب من ماء الورد. عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

يجب أن نتبع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابون البابايا وهى كما يلي:-

نقوم ببشر صابونة الغار أو صابون الطاووس، بحيث تصبح قطع صغيرة، ونقوم بوضعها في وعاء عميق ويفضل أن يكون من الزجاج.

نقوم بتقطيع حبة البابايا قطع صغيرة ونضعها في وعاء أخر.

نقوم بوضع ثمرة البابايا بالخلاط، ونضيف إليها جميع المكونات السابقة ما عدا الصابون المبشور، ونقوم بخلط جميع المقادير بالخلاط حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض.

نقوم بصب الخليط على الصابون المبشور ونقلبهم جميعاً، بعد ذلك نضعهم في وعاء ونضعه على النار على أن تكون النار هادئة ونقلبهم حتى يذوب الصابون تماماً، ويجب مراعاة ألا يكون الوعاء مصنوع من الألمنيوم لأنه يتفاعل مع المكونات الأخرى ويفسدها.

يجب إضافة ماء ورد إلى الخليط إذا كان متماسكاً، ونصب الخليط في قوالب، ونتركه مدة اسبوع حتى يتجمد، بعد ذلك نقوم بإخراجه من القوالب واستخدامه.

فوائد صابون البابايا

يحتوي هذا النوع من الصابون على العديد من الفوائد وهى كما يلي:-