طريقة عمل صابون الجرجير الطبيعي الرهيب للشعر في المنزل

يعد صابون الجرجير من أنواع الصابون التي تظهر من جمال الشعر، ويعطيه النعومة والكثافة، ويعمل على إطالته ويزيد من لمعانه، لأن الشعر هو التاج الذي يوصف جمال المرأة، ويعتبر الجرجير كنز موجود في البيت، لأنه يحتوي على الحديد والكالسيوم والزنك، التي لا تتوفر حتى في الأدوية، لذلك قومنا بعمل صابونة رهيبة في المنزل، بدل من شراء الصابون الذي يحتوي على المواد الكيمائية التي تضر بالشعر، وتعمل على تقصفه وتساقطه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير صابون الجرجير بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل صابون الجرجير طبق كبير من الجرجير المقطع. طبق من الصابون الطبي المبشور. 2 ملعقة من زيت الزيتون. 2 ملعقة من زيت الخروع. 2 ملعقة من زيت السمسم. 2 ملعقة من زيت جاجوبا. كوب من الخل. 2 كوب من الماء على حسب الاستخدام. مكونات عمل صابون الجرجير طريقة التحضير يتم تحضير صابون الجرجير بالخطوات التالية:- نقوم بوضع إناء على النار ثم نضيف كمية مناسبة من الماء، ثم نضع الصابون المبشور ونقلب حتي يذوب الصابون تماماً ثم نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

بعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع الجرجير المقطع في الخلاط وكوب صغير من الخل ونقوم بخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم، بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بواسطة شاش أبيض.

بعد ذلك نأخذ عصير الجرجير المصفى جيداً ونضيفه على خليط الصابون ونقلبهم جيداً ثم نضعهم في الخلاط الكهربائي.

ثم نضيف اليهم زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت السمسم وزيت جاجوبا، ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط ناعم وسائل للغاية.

نقوم بإحضار قوالب الصابون المدهونة بقليل من زيت الزيتون، ثم نسكب الخليط في القوالب ونغطيه بكيس من البلاستيك ونتركه ينشف لمدة يوم كامل.

بعد مرور يوم كامل نرفع الكيس من على الصابون، ونتركه حتى يجف لمدة يوم أخر حتى يصبح ناشف مثل صابون المحلات. فوائد صابون الجرجير للشعر يوجد بعض الفوائد التي يحتوي عليها الصابون وهى كما يلي:- يعمل الجرجير على تغذية الشعر ويزيد من كثافته. يعمل على نمو الشعر ويحميه من التلف. يقوم بقتل البكتيريا النشطة في فروة الرأس. يعمل على إطالة الشعر ويمنحه اللمعان. يجب ترك الصابون على الرأس حتى يستفيد الشعر من المواد الطبيعية التي يحتوي عليها .

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