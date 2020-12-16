طريقة عمل حلى الزبادي الباردة في المنزل بكل سهولة بدون بيض أو طحين

تعد حلى الزبادي من أنواع الحلويات الباردة سهلة التحضير والتي يسهل توفير مكوناتها، فهي لا تحتوي على أية مكونات يصعب الحصول عليها، ويمكنك تحضيرها في منزلك في أي وقت وهي من الحلويات المشهورة التي يعجب بها كل من يتناولها ويحبها الكبار والصغار على حد سواء، كما أنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة للجسم، ونقدم لكِ عزيزتي طريقة إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة في منزلك.

طريقة عمل حلى الزبادي في المنزل:

المكونات:

تنقسم مقادير هذه الوصفة إلى ثلاثة طبقات مختلفة وإليكم مكونات كل طبقة منها على حدة:

160 جرام من البسكويت السادة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة بما يعادل 50 جرام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

كوب ونصف من الزبادي، بما يعادل 255 جرام.

كوب ونصف من الحليب البودر بمقدار 150 جرام.

ثلاثة أرباع كوب من السكر بمقدار 150 جرام.

مقدار 200 مللي من الماء بمقدار كوب.

عبوة من الكريم كراميل.

ملعقة صغيرة من النسكافيه سريع الذوبان.

ملعقة كاكاو خام.

لعمل الطبقة الأولى من الحلى قومي بوضع البسكوت السادة في الكبة واطحنيه جيداً حتى يصبح ناعماً، ومن المفضل أن يكون البسكوت من النوع الفاخر لتحصلي على طعم مميز ولذيذ.

أضيفي الزبدة المذابة إلى البسكوت المطحون في الكبة ومعها ثلاث ملاعق من الماء.

أعيدي تشغيل الكبة مرة أخرى لتختلط المكونات جيداً مع بعضها وتختلط جميع حبات البسكوت المطحونة مع الزبدة والماء.

أفرغي البسكوت في صنية صغيرة قابلة للفتح، ووزعي البسكوت فيها بالتساوي ثم اضغطي عليه جيداً حتى يتماسك جيداً، ثم أدخلي الصنية الثلاجة حتى تتماسك أكثر لمدة نصف ساعة.

لتحضير الطبقة الثانية: ضعي الزبادي في الكبة، ثم أضيفي إليه كوب ونصف من الحليب البودر وثلاث أرباع كوب من السكر واخفقي المكونات مع بعضها حتى تحصلي على مزيج بقوام سائل.

صبي الخليط فوق الطبقة المعدة مسبقاً من البسكوت ثم أدخليها الفرن المعد مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، وضعيها على الرف الأوسط في الفرن مع إشعار الشواية فقط وإطفاء الفرن من الأسفل لمدة عشر دقائق فقط.

أخرجي الصنية من الفرن وستلاحظين تماسك الطبقة ثانية سريعاً ولا تنتظري حتى يتغير لونها، واتركيها لتبرد جانباً.

لتجهيز الطبقة الثالثة والأخيرة: قومي بوضع كوب من الماء، وأضيفي إليه كريم الكراميل ونصف ملعقة من الكاكاو الخام الغير محلى، وملعقة صغيرة من النسكافيه سريع الذوبان، امزجي الخليط جيداً باستخدام المضرب اليدوي أثناء وجوده على النار وبعد أن يغلي مرة واحدة فقط قومي برفعه من على النار.

صبي خليط الكراميل فوق الطبقة البيضاء، مع مراعاة عدم صبه فوقها مباشرة وإنما عليكِ وضع ملعقة أو سباتيولا وصب الخليط فوقها لكي ينزل فوق الطبقة البيضاء من حلى الزبادي وذلك حتى لا تتسبب درجة حرارة الخليط في تغير لون الطبقة البيضاء.

باستخدام ملعقة صغيرة قومي بالتخلص من أي فقاعات هواء قد تظهر على الوجه.

أدخلي الصنية الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

بعدما تصبح جاهزة قومي باستخدام سكين رفيعة تمريرها على أحرف الصنية لتفصلي الحلو عن جوانب الصنية لكي يسهل فصلها.

افصلي جوانب الصنية حتى تحصلي على الشكل النهائي للحلوى، بحيث تظهر لكي الطبقات الثلاث، ثم قومي بتقسيمها باستخدام السكين على هيئة مثلثات متساوية ثم ضعيها في أطباق التقديم وقدميها إلى جانب الشاي أو العصير أو منفردة وبالهناء والشفاء.

الطبقة الأولى:الطبقة الثانية:الطبقة الثالثة:طريقة التحضير: